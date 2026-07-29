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SEPS vybral zhotoviteľa obnovy vedenia do ČR za 56,3 milióna eur
V užšej súťaži predložili konečnú ponuku traja uchádzači.
Autor TASR
Bratislava 29. júla (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) pozná zhotoviteľa kompletnej obnovy medzištátneho elektrického vedenia od stanice Varín po štátnu hranicu s Českou republikou. Zákazku v hodnote necelých 56,3 milióna eur bez DPH zrealizuje združenie pod vedením spoločnosti Elcon Bratislava. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
V užšej súťaži predložili konečnú ponuku traja uchádzači, pričom kritériom na vyhodnotenie bola najnižšia cena. Predpokladaná hodnota zákazky bola pôvodne vyčíslená na 56,7 milióna eur bez DPH, vysúťažená suma je nakoniec o 410.000 eur nižšia. Časť prác v objeme 13 miliónov eur plánuje víťazné združenie pokryť prostredníctvom subdodávateľov. Zmluva o dielo bola s víťazným konzorciom podpísaná 17. júla 2026.
SEPS ešte minulý rok informovala, že obnova existujúceho jednoduchého 400-kilovoltového vedenia by mala predĺžiť jeho technickú životnosť vrátane navýšenia prenosovej schopnosti. Inovácia, ktorá bude rozdelená na dve etapy v rokoch 2027 až 2028, zahŕňa výmenu 104 pôvodných stožiarov typu portál za 114 nových stožiarov typu mačka, čím sa má dosiahnuť zúženie ochranného pásma vedenia.
Účelom investície je podľa SEPS zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosovej sústavy SR a zvýšenie prenosovej kapacity na prenosovom profile s ČR tak, aby sa minimalizovalo riziko vzniku úzkeho miesta v európskej sieti prenosových sústav.
V užšej súťaži predložili konečnú ponuku traja uchádzači, pričom kritériom na vyhodnotenie bola najnižšia cena. Predpokladaná hodnota zákazky bola pôvodne vyčíslená na 56,7 milióna eur bez DPH, vysúťažená suma je nakoniec o 410.000 eur nižšia. Časť prác v objeme 13 miliónov eur plánuje víťazné združenie pokryť prostredníctvom subdodávateľov. Zmluva o dielo bola s víťazným konzorciom podpísaná 17. júla 2026.
SEPS ešte minulý rok informovala, že obnova existujúceho jednoduchého 400-kilovoltového vedenia by mala predĺžiť jeho technickú životnosť vrátane navýšenia prenosovej schopnosti. Inovácia, ktorá bude rozdelená na dve etapy v rokoch 2027 až 2028, zahŕňa výmenu 104 pôvodných stožiarov typu portál za 114 nových stožiarov typu mačka, čím sa má dosiahnuť zúženie ochranného pásma vedenia.
Účelom investície je podľa SEPS zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky prenosovej sústavy SR a zvýšenie prenosovej kapacity na prenosovom profile s ČR tak, aby sa minimalizovalo riziko vzniku úzkeho miesta v európskej sieti prenosových sústav.