SEPS vyhlasuje 2. kolo výzvy na predkladanie ponúk na podporné služby

Bratislava 14. novembra (TASR) – Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) vyhlási v utorok (15. 11.) druhé kolo výzvy na predkladanie cenových ponúk v rámci výberového konania na obstaranie podporných služieb (PpS) na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Do výberového konania sa môžu zapojiť uchádzači, ktorí uspeli v kvalifikačnom kole. Nová výzva nadväzuje na predchádzajúce 1. kolo predkladania cenových ponúk, ktoré sa uskutočnilo v druhej polovici októbra.



V prvom kole predložili ponuku 18 uchádzači, teda všetci, ktorí sa kvalifikovali do výberového procesu. "Veľmi si cením zvýšený záujem o poskytovanie PpS a ďakujem všetkým účastníkom prvého kola za férové ponuky, ktoré nám zaslali. Pomohli nám posunúť proces výberu, ktorý v priebehu budúceho roka povedie k udržaniu stabilných dodávok elektriny koncovým odberateľom, teda nemocniciam, domácnostiam či podnikom," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun. Podávanie ponúk v rámci druhého kola bude opäť prebiehať elektronicky. Cenové ponuky na jednotlivé typy PpS môžu do 18. novembra predkladať všetci uchádzači, ktorí uspeli v kvalifikačnom kole.



SEPS zaisťuje prevádzku slovenskej prenosovej sústavy a prenos silovej elektriny z/do zahraničia. Na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou slúžia najmä PpS, ktoré regulačnou elektrinou pomáhajú udržať rovnováhu sústavy a sú popri údržbe stožiarov a vedení rozhodujúcim finančným nákladom SEPS. Bez tejto rovnováhy dochádza k odpájaniu spotrebičov a výrobných zdrojov. V najhoršom prípade môže dôjsť k výpadku elektrickej energie.



Na zaistenie transparentnej súťaže budú cenové ponuky zašifrované a predkladané elektronicky v rámci obchodného systému Damas Energy. Ich odšifrovanie bude možné až po skončení súťažného kola. O výsledkoch výberového konania bude SEPS informovať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a vyhodnotenie výberového konania PpS na rok 2023 zverejní na svojom webovom sídle.