SEPS vypovie Ukrajine zmluvu o poskytovaní havarijnej elektriny
Havarijné dodávky sú podľa generálneho riaditeľa SEPS dodávky elektriny, ktoré spočívajú v tom, že v určitých momentoch je potrebné elektrizačnú sústavu Ukrajiny zastabilizovať.
Bratislava 4. marca (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) vypovie s ukrajinským partnerom zmluvu o poskytovaní havarijnej elektriny. Uviedol to v stredu na Úrade vlády SR predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth po tom, čo vládny kabinet uznesením schválil takýto krok.
„SEPS od momentu oznámenia neposkytuje havarijnú výpomoc. Dnes na zasadnutí vlády bolo prijaté uznesenie, ktoré právne dokončuje celý tento proces. Slovenská elektrizačná prenosová sústava vypovie zmluvu s Ukrenergo o poskytovaní havarijnej výpomoci,“ spresnil.
Havarijné dodávky sú podľa neho dodávky elektriny, ktoré spočívajú v tom, že v určitých momentoch je potrebné elektrizačnú sústavu Ukrajiny zastabilizovať. „Nie je to elektrina, ktorá sa používa na svietenie, kúrenie, varenie alebo na normálny bežný život,“ podčiarkol.
„Dôrazne preto odmietame to, čo tu zaznelo z úst mnohých politikov, aktivistov alebo odborníkov na tému, že ideme absolútne zastaviť akýkoľvek prenos elektriny na Ukrajinu,“ zdôraznil Magáth.
Doplnil, že zmluvy o havarijnej elektrine má SEPS uzavreté s rôznymi prevádzkovateľmi prenosových sústav. „Táto konkrétna zmluva neobsahuje sankcie, dokonca nie je povinnosť poskytnúť havarijnú výpomoc v prípade, že situácia v našej sústave takúto výpomoc neumožňuje poskytnúť,“ priblížil. Naposledy SEPS podľa neho poskytovala Ukrajine havarijnú pomoc v januári tohto roku.
Dodal, že SR výpoveďou nepríde ani o žiadne peniaze. „Ak ukrajinská strana alebo ktorýkoľvek prevádzkovateľ požiada náš dispečing o poskytnutie pomoci, tak my vieme aktivovať zdroje, ktoré regulačnú elektrinu vedia dodať. Robíme to na základe solidarity tak, že všetky peniaze, ktoré ako keby vyzbierame za to, posúvame výrobcom elektriny, ktorí túto elektrinu vyrobili. Slovensko, slovenský štát, nepríde (výpoveďou) ani o jeden cent,“ uzavrel šéf SEPS.
