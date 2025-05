SEPS výrazne navyšuje kapacitu pripojenia do prenosovej sústavy

Bratislava 20. mája (TASR) - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) navyšuje kapacity pripojenia pre odber aj pre dodávku na rozhraní prenosovej (PS) a distribučnej sústavy (DS). Kapacita pre odber bude postupne po uzatvorení dodatkov k zmluvám o pripojení s prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav navýšená o 25 % a pre dodávku do PS bude paušálne nastavená na hodnotu 30 % z kapacity pripojenia pre odber. V utorok o tom informovala SEPS.



Zmenou by sa mali vytvoriť predpoklady pre rozvoj elektroenergetického sektora v zmysle očakávaného rozvoja zachyteného v schválených štátnych energetických politikách a v príslušných akčných plánoch. „Uvedomujeme si, že elektrizačná sústava bude hlavným pilierom úspešnej transformácie energetiky. Preto sme v spolupráci s prevádzkovateľmi regionálnych distribučných spoločností pristúpili k úprave, ktorá umožní navýšenie kapacít pripojenia pre odber na rozhraní prenosovej a distribučnej sústavy a efektívne využívanie týchto kapacít ako pre odber, tak i pre dodávku,“ uviedol generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth.



Úprava v porovnaní so súčasným stavom spočíva v odstránení dispečerskej rezervy a v prijatí technicko-organizačných opatrení ako na strane SEPS, tak na strane prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav. Cieľom je maximálne efektívne využívať existujúcu infraštruktúru. Manažment efektívneho využívania kapacít pripojenia na rozhraní prenosovej a distribučnej sústavy je tak prioritne v rukách prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, pri nezmenených podmienkach pre zachovanie bezpečnosti dodávok elektriny.



Zvýšením kapacít pripojenia do PS, na rozhraní PS/DS, sa vytvára nevyhnutný predpoklad pre zvyšovanie odberu a pre pripájanie novej distribuovanej výroby do regionálnych distribučných sústav, čo v konečnom dôsledku napomôže k dosiahnutiu niektorých klimatických cieľov EÚ, ktoré sú uvedené v dokumente Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 - 2030.