SEPS dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením 102 mil. eur

Bratislava 31. októbra (TASR) - Štátna spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) za deväť mesiacov tohto roka dosiahla hospodársky výsledok pred zdanením (EBITDA) vyšší o 35 %, než plánovala. EDITBA za toto obdobie dosiahla výšku 102,2 milióna eur, čo je o 26,5 milióna eur viac, ako predpokladal plán na tento rok, informovala SEPS v utorok.



Za dané obdobie SEPS zaznamenala celkové výnosy vo výške 477,9 milióna eur a celkové náklady 375,7 milióna eur. Generálny riaditeľ SEPS Jaroslav Vach výsledky považuje na veľmi dobré, pričom na ne malo vplyv viacero faktorov.



"Nižšie čerpanie niektorých regulovaných i neregulovaných prevádzkových nákladov, a to hlavne nákladov na podporné služby, nákladov na nákup elektriny na krytie strát a vlastnú spotrebu a nižšie čerpanie nákladov na nakupované služby. Na strane výnosov sú to vyššie dividendy od dcérskej spoločnosti OKTE zo zisku za rok 2022 a výnosové úroky. Tento výsledok hospodárenia sa dosiahol aj napriek nižším výnosom z medzinárodnej prevádzky prenosovej sústavy, ako bolo plánované," priblížil.



"Našimi prioritami aj naďalej zostávajú zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prenosovej sústavy, udržiavanie kroku s najnovšími technológiami, aplikácia európskej legislatívy, dekarbonizácia a investície do ľudského kapitálu," dodal Vach.