SEPS: Nová elektrická stanica vo Vajnoroch je strategickou investíciou

Bratislava 4. júna (TASR) - Výstavba novej elektrickej stanice v bratislavskej mestskej časti Vajnory je strategickou investíciou, tento status jej udelilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Nová stanica je spolu s modernizáciou a rozšírením už existujúcich staníc Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) v Podunajských Biskupiciach a Stupave súčasťou projektu Danube InGrid. V stredu o tom informovala SEPS.



„Danube InGrid má pre posilnenie elektrizačnej sústavy, a tým aj celkovo pre budúcnosť slovenskej energetiky, zásadný význam. Podčiarkuje to aj udelenie osvedčenia o významnej investícii z roku 2022 a aktuálne aj statusu strategickej investície zo strany MH. Investíciami v hlavnom meste a jeho okolí zabezpečíme aj do budúcnosti udržanie vysokej kvality a bezpečnosti dodávok elektriny vo vyťaženej oblasti, kde neustále rastie počet odberateľov elektriny a ich nároky na jej dodávky,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth.



Zámerom medzinárodného projektu Danube InGrid je vybudovanie inteligentnej elektrizačnej sústavy v regióne strednej a východnej Európy. To umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok. „Na území Slovenska ide v projekte najmä o investície do infraštruktúry na západnom Slovensku vzhľadom na zvyšujúce sa požiadavky užívateľov,“ dodala SEPS.