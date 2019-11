September bol kritickým mesiacom v počte DDoS útokov

Bratislava 13. novembra (TASR) - V treťom štvrťroku tohto roka narástol počet DDoS útokov oproti minulému kvartálu o 30 percentuálnych bodov, medziročne dokonca o 32 percentuálnych bodov. Za týmto nárastom stojí najmä prudké zvýšenie škodlivej činnosti v jesennom období, pričom vyše polovica (53 %) všetkých DDoS útokov za posledný štvrťrok sa udiala v septembri. Zistenia vyplývajú zo štatistík získaných z nástroja Kaspersky DDoS Protection.



Nárast bol spôsobený veľkým počtom pomerne jednoduchých útokov. V predchádzajúcich mesiacoch tohto roka však ich celkové zvýšenie súviselo s prudkým nárastom počtu inteligentných útokov so zameraním sa na aplikačnú vrstvu – zvyčajne realizovanú skúsenými kyberzločincami. V treťom štvrťroku sa podiel týchto „inteligentných“ útokov znížil na 28 % zo všetkých DDoS útokov v porovnaní s 50 % v druhom štvrťroku a medziročne vzrástol len o 7 percentuálnych bodov.



Nárast bol spôsobený veľkým počtom pomerne jednoduchých útokov. Tento posun možno vysvetliť rozmachom škodlivých DDoS aktivít začiatkom akademického roka. Zatiaľ čo začiatok leta bol pomerne pokojný, väčšina DDoS útokov (53 %) bola zaznamenaná až v septembri. Štatistiky spoločnosti ukazujú, že 60 % z odhalených útokov počas tohto mesiaca bolo namierených voči školám a webovým stránkam elektronických časopisov. Na základe toho odborníci spoločnosti vyvodzujú, že tieto útoky vykonali skôr „chuligáni“ v školskom veku, ktorí nemajú s organizovaním DDoS kampaní príliš veľké skúsenosti.



Priemerné trvanie inteligentných útokov sa v porovnaní s druhým kvartálom 2019 v podstate nezmenilo, ale v porovnaní so štatistikami s tretím kvartálom 2018 sa takmer zdvojnásobilo. Okrem toho, priemerné trvanie všetkých útokov mierne kleslo.



"Napriek sezónnym aktivitám mladých chuligánov v tomto období, ktorí podľa všetkého oslavujú začiatok školského roka prudkým nárastom útokov DDoS, je trh s profesionálnejšie realizovanými DDoS útokmi pomerne stabilný. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sme nevideli výrazný nárast počtu inteligentných útokov a ich priemerná dĺžka zostáva rovnaká. Firmám však stále spôsobujú vážne škody. Náš prieskum medzi ľuďmi, ktorí prijímajú IT rozhodnutia, odhalil, že DDoS útoky sú druhým najdrahším typom kybernetických incidentov, ktoré viedli k únikom dát v sektore malé a stredné podniky a priemerná finančná škoda takéhoto úniku bola vyčíslená na úrovni 125.000 eur," uviedol Miroslav Kořen, generálny riaditeľ spoločnosti Kaspersky pre východnú Európu.