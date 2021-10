Septembrová inflácia vzrástla na 4,6 %, najviac od novembra 2011

Bratislava 14. októbra (TASR) – Nárast spotrebiteľských cien dosiahol v septembri hodnotu 4,6 %, čo je najviac od novembra roku 2011. Zvyšujúcu sa dynamiku rastu cien naďalej ťahali medziročne vyššie ceny potravín, palív a najnovšie aj rast cien školského stravovania po útlme štátneho financovania obedov v základných školách. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Vyššie ceny ako v septembri 2020 boli vo všetkých 12 sledovaných odboroch. Hodnotu inflácie medziročne zdynamizoval rast cien potravín o 4,3 %, čo je najvyššia hodnota od mája 2020. Vysoký rast mali tie potravinové skupiny, ktoré významnejšie zvýšili ceny aj voči predošlému mesiacu, a to ovocie, zelenina a mäso. Najväčšia položka v štruktúre výdavkov slovenských domácností, bývanie a energie, zvýšili rast cien z augustových 2,2 % na septembrových 2,6 %. Táto hodnota rástla piaty mesiac po sebe najmä vplyvom imputovaného nájomného, do ktorého sa premietajú drahšie stavebné materiály.



Novou položkou, ktorá výrazne ovplyvnila rast cien medziročne aj medzimesačne, bol prudký rast cien školského stravovania. K celkovej hodnote medziročnej inflácie od jari prispievajú aj vyššie ceny palív, medziročné rasty nad 20 % si pripisujú už piaty mesiac po sebe.



V porovnaní s augustom ceny vzrástli o 0,8 %. Je to najvyššia hodnota septembrového medzimesačného rastu cien od roku 2002. Tempo rastu cien sa opäť zrýchlilo z augustových 0,4 %. Spomedzi 12 odborov spotrebného koša ceny vzrástli v siedmich a poklesli v troch. Najvýznamnejšie k medzimesačnému rastu cien prispeli vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely, v ktorých výrazne vzrástli najmä ceny v závodných jedálňach o 30,9 %. Sem patria aj školské jedálne, ktoré ovplyvnila legislatívna zmena, obmedzenie štátneho financovania obedov v základných školách.



V odbore bývanie a energie pokračoval medzimesačný rast cien najmä v skupine imputované nájomné (náklady na vlastné bývanie), ceny oproti augustu znova vzrástli o 0,9 %. Túto položku ovplyvňujú niekoľko mesiacov drahšie stavebné materiály, pričom septembrový medzimesačný rast bol miernejší ako v auguste, aj ako v máji a júni. Súčasne vzrástli ceny za ostatné služby spojené s obydlím o 1,1 %. Naopak, ďalší cenový rast utlmil pokles cien v odbore zdravotníctvo, kde sa znížili ceny farmaceutických výrobkov o 0,8 %.



V súhrne za deväť mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,4 %. Medziročne sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,4 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,2 %, za domácnosti dôchodcov o 2,1 %.