Sereď schválila prerozdelenie dotácií v objeme 267.700 eur
Najväčší objem finančných prostriedkov (180.000 eur) ide do rozvoja telovýchovy a športu.
Autor TASR
Sereď 18. marca (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Seredi schválilo na utorkovom (17. 3.) mimoriadnom zasadnutí prerozdelenie dotácií v objeme 267.700 eur. Záujemcovia mohli žiadať o získanie finančnej dotácie z rozpočtu mesta len v rámci jednej výzvy. Informovala o tom Zuzana Slahučková zo seredskej radnice.
Najväčší objem finančných prostriedkov (180.000 eur) ide do rozvoja telovýchovy a športu. Nasleduje podpora práce s mládežou (40.000 eur), podpora sociálnych vecí, zdravotníctva a humanitárnej pomoci (30.000 eur), kultúra (15.000 eur) a rozvoj mesta a životné prostredie (2700 eur). „Všetky žiadosti prešli rokovaním v odborných komisiách pri mestskom zastupiteľstve,“ priblížila Slahučková.
