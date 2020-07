Krmivo, ktoré nie je možné doručiť bude odoberať Sloboda zvierat

Sereď 3. júla (TASR) - Krmivo pre zvieratá, ktoré nie je možné doručiť a skončilo by v odpade, bude odoberať organizácia Sloboda zvierat. Uzatvorila dohodu s logistickým centrom spoločnosti Amazon v Seredi, distribuovať ho budú do jednotlivých útulkov na Slovensku. Najbližšia dodávka je určená pre regionálne centrum Slobody zvierat Hurbanovo. Informovala o tom PR manažérka spoločnosti pre ČR a Slovensko Miroslava Jozová.



Iniciatíva vznikla vďaka zamestnancom, ktorí navrhli takto pomáhať opusteným psom a mačkám. Prvých 427 kilogramov krmiva darovali koncom júna a v spolupráci plánujú pokračovať. "V rámci našich iniciatív v oblasti udržateľnosti sme zaviedli proces, vďaka ktorému môžeme neziskovým organizáciám a spolkom darovať nepredajný tovar, do ktorého spadá aj krmivo pre zvieratá," doplnila Jozová.