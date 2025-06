Sereď získala jeden milión eur na obnovu štadióna, zháňa ďalšie zdroje

Sereď 16. júna (TASR) - Mesto Sereď získalo z Fondu na podporu športu (FNPŠ) jeden milión eur na obnovu tamojšieho futbalového štadióna. Keďže sú celkové náklady na jeho rekonštrukciu predbežne vyčíslené na 2,5 milióna eur, primátor Serede Ondrej Kurbel avizuje ďalšie zháňanie zdrojov.



„Náš projekt vyhodnotil Fond na podporu športu ako najlepší v kraji a rekonštrukcia futbalového štadióna v Seredi tak bude podporená najvyššou možnou sumou, rovných 1 milión eur,“ priblížil primátor. Suma na rekonštrukciu spĺňajúcu podmienky štadióna druhej ligy boli podľa jeho slov pred verejným obstarávaním vyčíslená na 2,5 milióna eur.



„Preto dnes, keď máme isté zdroje z dotácie FNPŠ, sa ideme usilovať o ďalšie peniaze. Slovenský futbalový zväz v našich spoločných rokovaniach už významnú sumu pre Sereď ohlásil,“ podotkol s tým, že v hre sú aj úverové a komerčné zdroje či rezervný fond mesta.



Zamýšľaná rekonštrukcia počíta s dispozičnou úpravou existujúcej tribúny. Kompletne by sa mala obnoviť zdravotechnika, ústredné kúrenie a elektroinštalácie. Počíta sa so zväčšením priestoru prvého podlažia smerom k ihrisku, s opravou a so spevnením tribúny a jej strechy.



Priestor druhého podlažia pod stupňami hľadiska by sa mal čiastočne sprístupniť a využiť na nové priestory pre VIP divákov. Projekt myslí aj na sadovnícke úpravy okolia, nové oplotenie, vonkajšie a vnútroareálové osvetlenie parkoviska, obnovu parkovísk a spevnených plôch.



Správna rada Fondu na podporu športu schválila 12. júna prerozdelenie viac než 35 miliónov eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. V rámci výzvy INFRA 5 získalo podporu 75 projektov naprieč celým Slovenskom. V rámci Trnavského kraja uspelo vo výzve deväť projektov, ktoré si prerozdelia viac ako 4,2 milióna eur.