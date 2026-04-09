Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. apríl 2026
< sekcia Ekonomika

Séria veľtrhov práce Kariéra Expo pokračuje v Žiline

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Žilina 9. apríla (TASR) - Tohtoročná séria veľtrhov Kariéra Expo pokračuje vo štvrtok v Žiline. Ako informovali organizátori z portálu Kariéra.sk, podujatie v priestoroch Domu odborov je určené pre všetkých návštevníkov, ktorí chcú rozbehnúť svoju kariéru alebo zistiť možnosti svojho osobnostného a pracovného rastu.

„Počas podujatia budú mať návštevníci jedinečnú príležitosť spoznať osobne zamestnávateľov z rôznych oblastí, zúčastniť sa na prednáškach, počas ktorých im odborníci poradia, v čom sú ich silné stránky. Taktiež si u našich špecialistov budú môcť skonzultovať životopis, alebo sa otestovať z jazykov a IT zručností,“ priblížili organizátori.

Medzi desiatkami vystavovateľov z rôznych odvetví bude už tradične aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Ako uviedol hovorca spoločnosti Ján Baček, návštevníci budú mať príležitosť získať informácie o aktuálne voľných pracovných miestach a dozvedieť sa viac o benefitoch, príspevkoch či možnostiach kariérneho rastu.

„ZSSK na veľtrhu predstaví pracovné príležitosti pre rušňovodičov, elektromechanikov, zámočníkov, mechanikov aj ďalšie profesie. Záujemcovia získajú priamo na mieste prehľad o procese výberu, podmienkach prijatia aj možnostiach odborného rozvoja vrátane vzdelávania v Akadémii ZSSK v Martine,“ uviedol Baček.

Séria piatich tohtoročných veľtrhov práce Kariéra Expo odštartovala koncom februára v Nitre. Po žilinskom veľtrhu sú ďalšie podujatia naplánované v júni v Košiciach, v októbri v Bratislave a v novembri v Banskej Bystrici.
.

Neprehliadnite

