Séria veľtrhov práce Kariéra Expo pokračuje v Žiline
Autor TASR
Žilina 9. apríla (TASR) - Tohtoročná séria veľtrhov Kariéra Expo pokračuje vo štvrtok v Žiline. Ako informovali organizátori z portálu Kariéra.sk, podujatie v priestoroch Domu odborov je určené pre všetkých návštevníkov, ktorí chcú rozbehnúť svoju kariéru alebo zistiť možnosti svojho osobnostného a pracovného rastu.
„Počas podujatia budú mať návštevníci jedinečnú príležitosť spoznať osobne zamestnávateľov z rôznych oblastí, zúčastniť sa na prednáškach, počas ktorých im odborníci poradia, v čom sú ich silné stránky. Taktiež si u našich špecialistov budú môcť skonzultovať životopis, alebo sa otestovať z jazykov a IT zručností,“ priblížili organizátori.
Medzi desiatkami vystavovateľov z rôznych odvetví bude už tradične aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Ako uviedol hovorca spoločnosti Ján Baček, návštevníci budú mať príležitosť získať informácie o aktuálne voľných pracovných miestach a dozvedieť sa viac o benefitoch, príspevkoch či možnostiach kariérneho rastu.
„ZSSK na veľtrhu predstaví pracovné príležitosti pre rušňovodičov, elektromechanikov, zámočníkov, mechanikov aj ďalšie profesie. Záujemcovia získajú priamo na mieste prehľad o procese výberu, podmienkach prijatia aj možnostiach odborného rozvoja vrátane vzdelávania v Akadémii ZSSK v Martine,“ uviedol Baček.
Séria piatich tohtoročných veľtrhov práce Kariéra Expo odštartovala koncom februára v Nitre. Po žilinskom veľtrhu sú ďalšie podujatia naplánované v júni v Košiciach, v októbri v Bratislave a v novembri v Banskej Bystrici.
