Servisov poľnohospodárskej techniky sa zákaz prevádzky netýka

Bratislava 19. marca (TASR) - Zákaz činnosti, ktorý pre koronavírus zaviedol ústredný krízový štáb 16. marca, sa nevzťahuje na servisy, respektíve dodávateľov poľnohospodárskej techniky, ktorí vykonávajú aj servisnú činnosť. Touto problematikou sa na stredajšom (18. 3.) rokovaní zaoberala aj vláda SR. Informoval Vladimír Machalík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Agrorezort o tom informuje podľa neho po množiacich sa otázkach poľnohospodárov.



"Servisy poľnohospodárskej techniky spadajú do skupiny s výnimkou na prevádzku 1.2 – autoservisy, pneuservisy a odťahové služby. Z hľadiska nepretržitej starostlivosti o hospodárskej zvieratá, ale aj vzhľadom na začiatky realizácie jarných prác poľnohospodárov, vyzývam servisy poľnohospodárskej techniky, respektíve dodávateľov techniky, ktorí zabezpečujú servis tejto techniky, aby nezastavovali prevádzku a poľnohospodárom plynule poskytovali svoje služby. Je to nevyhnutné pre zachovanie potravinových tokov nielen dnes, ale aj výhľadovo, keďže nevieme, ako dlho táto pandémia potrvá," povedala Gabriela Matečná (SNS), vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva.



Technika a zariadenia v živočíšnej výrobe si podľa Machalíka vyžadujú nepretržitú starostlivosť a aj krátkodobý výpadok špecializovaných zariadení, ako sú napríklad kŕmne vozy, dojacie zariadenia, manipulátory alebo traktory, môže ohroziť pravidelnosť dodávok potravín.



Dodal, že v súčasnosti sa začali tiež vykonávať jarné práce, zakladanie tohtoročnej úrody, do ktorého je zapojené množstvo strojov a tie si vyžadujú údržbu. Dlhodobejší výpadok takejto techniky z dôvodu porúch by spôsobil výrazné meškanie prác, čo by mohlo negatívne ovplyvniť tohtoročnú úrodu.