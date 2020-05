SES Tlmače ohlásili hromadné prepúšťanie, firme hrozí ukončenie výroby

Tlmače 28. mája (TASR) – Akciová spoločnosť Slovenské energetické strojárne (SES) Tlmače ohlásila na úrade práce hromadné prepúšťanie. To má súvisieť s ukončením vlastnej výrobnej činnosti v SES, ktoré je jednou z dvoch alternatív, ktoré spoločnosť zvažuje. Finálne rozhodnutie vedenia bude prijaté koncom júna tohto roka, potvrdil generálny riaditeľ firmy a predseda predstavenstva SES Martin Paštika. Jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne zamestnáva 550 ľudí, pri realizácii projektov firma spolupracuje s veľkým počtom subdodávateľských firiem.



Vedenie firmy zvažuje v súčasnosti dva scenáre reštrukturalizácie spoločnosti. Jedným z nich je ukončenie vlastnej výroby a outsourcing (špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov) u výrobných firiem na trhu podľa dizajnu SES. Druhou alternatívou je obmedzenie výroby v SES a redukcia pracovníkov. Firma podľa slov riaditeľa splnila svoju legislatívnu povinnosť a oznámila na úrad práce zámer hromadného prepúšťania. „Nahlásená bola redukcia počtu zamestnancov, ktorá zodpovedá prvému scenáru, teda kompletnému ukončeniu výroby v SES. Zdôrazňujem, že finálne rozhodnutie zatiaľ nebolo zo strany predstavenstva firmy prijaté,“ potvrdil Paštika. Oznamovacia lehota sa skončí koncom júna.



Jeden z najvýznamnejších dodávateľov kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne reaguje na situáciu na trhu, kde posuv väčších projektov mal negatívny vplyv na vyťaženie a likviditu firmy. „Súčasná situácia s novým koronavírusom výrazne obmedzila dokončenie predkontraktačných rokovaní u viacerých nových projektov, ktoré sme v tomto roku plánovali získať. V prvom štvrťroku sme mali uzavrieť veľký kontrakt v Českej republike s hodnotou vyše 170 miliónov eur, kde sme na jeseň minulého roka zvíťazili v tendri. Zákazník však doteraz nepristúpil k podpisu kontraktu. Ak by sa podarilo v krátkom čase túto zmluvu uzavrieť, znamenalo by to pre SES silnú stabilizáciu na dva až tri roky,“ zhodnotil súčasnú situáciu Paštika.



Podľa predsedu predstavenstva SES musí manažment na súčasný stav reagovať. „Oneskorená reakcia by mohla priniesť riziko, že sa značka SES neudrží na trhu,“ zdôvodnil postup vedenia. Podľa jeho vyjadrenia má firma záujem naďalej rozvíjať svoje aktivity na trhu, predovšetkým v oblasti spaľovania plynu, odpadu a biomasy, kde vidí rastový potenciál.