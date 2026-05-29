Šesť členských štátov EÚ si želá hlbšiu integráciu kapitálových trhov
Autor TASR
Berlín 29. mája (TASR) - Veľké členské štáty Európskej únie sa dohodli na spoločnej pozícii v otázke hlbšej integrácie kapitálových trhov, oznámilo v piatok nemecké ministerstvo financií. Dohoda je výsledkom schôdzky ministrov financií Nemecka, Francúzska, Španielska, Talianska, Poľska a Holandska, ktorá sa uskutočnila deň predtým (28. 5.) v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Šesť hospodársky najsilnejších štátov EÚ koná spoločne s cieľom posilniť suverenitu a postavenie Európy,“ uviedol nemecký minister financií Lars Klingbeil, ktorý dohodu označil za dôležitý signál pre celú EÚ. Únia sa už roky snaží dosiahnuť dohodu o spoločnom kapitálovom trhu. Európska komisia (EK) navrhla zjednodušiť vnútroštátne pravidlá s cieľom vytvoriť takzvanú úniu sporenia a investícií. Harmonizácia finančných pravidiel zostáva spornou otázkou.
Cieľom EÚ je povzbudiť viac drobných investorov, aby investovali na finančných trhoch, čím by bolo k dispozícii viac peňazí na infraštruktúru, digitalizáciu a ochranu životného prostredia. Realizácia projektu sa však zastavila. Skupina šiestich ekonomicky najsilnejších krajín presadzuje spoločný finančný trh, zatiaľ čo ostatné členské štáty sú zdržanlivejšie, pokiaľ ide o odovzdanie ďalších právomocí Bruselu, a niektoré z nich spochybňujú mieru centralizácie plánovaného orgánu dohľadu.
