Šesť krajín EÚ požaduje dočasné zastavenie sankcií proti Sýrii

Brusel 16. januára (TASR) - Šesť členských štátov vyzvalo v pondelok Európsku úniu (EÚ) na dočasné pozastavenie sankcií proti Sýrii v oblastiach dopravy, energetiky a bankovníctva. Európski ministri zahraničných vecí majú o zmiernení sankcií voči Sýrii rokovať na zasadnutí v Bruseli 27. januára. TASR píše podľa správy agentúry Reuters.



V dokumente, ktorý podpísalo Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Španielsko, Fínsko a Dánsko, sa uvádza, že EÚ "by mala okamžite začať upravovať náš sankčný režim". Krajiny požadujú zrušenie sankcií s cieľom uľahčiť civilné lety, prehodnotenie sankcií na tovar vysokej hodnoty, zrušenie zákazu vývozu ropných a plynových technológií a opätovné otvorenie finančných kanálov medzi EÚ a Sýriou.



Zrušenie sankcií voči islamistickej skupine Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) sa podľa šestice krajín bude musieť prerokovať na úrovni Spojených národov a skoordinovať s názormi blízkych partnerov EÚ. Ak Sýria nesplní očakávania EÚ v oblasti dodržiavania ľudských práv a práv menšín, ďalšie sankcie sa zrušiť nemusia a zrušené sankcie sa znovu zavedú.



Európski lídri začali prehodnocovať svoju politiku voči Damasku po páde režimu prezidenta Bašára Asada. Sankcie voči členom jeho administratívy a podporovateľom by podľa šestice krajín mali naďalej zostať v platnosti.



USA minulý týždeň udelili Sýrii výnimku zo sankcií na transakcie s inštitúciami v krajine na šesť mesiacov v snahe uľahčiť tok humanitárnej pomoci.



Po zvrhnutí Asadovho režimu prevzala v Sýrii moc povstalecká skupina HTS na čele Ahmadom Šarom. Jeho dočasná vláda stojí pred neľahkou úlohou obnoviť štátne inštitúcie a zabezpečiť ich zmenu. Asad z krajiny utiekol do Moskvy 8. decembra.