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Šesť kusov srnčej zveri sa utopilo vo vodnom kanáli na juhu Slovenska
Po príchode na miesto sa potvrdilo, že išlo o šesť kusov srnčej zveri v rôznom štádiu rozkladu.
Autor TASR
Štvrtok na Ostrove 29. júna (TASR) - Šesť kusov srnčej zveri sa utopilo v melioračnom kanáli v katastri obce Štvrtok na Ostrove v okrese Dunajská Streda. Na sociálnej sieti o tom informovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
Obhliadku miesta vykonali veterinárni inšpektori vo štvrtok (25. 6.). „Pôvodne nebolo z fotografií zrejmé, o aký druh zvierat ide, pričom existovalo aj podozrenie na výskyt uhynutých diviakov, čo by znamenalo možné riziko šírenia afrického moru ošípaných,“ priblížili.
Po príchode na miesto sa potvrdilo, že išlo o šesť kusov srnčej zveri v rôznom štádiu rozkladu. Zver sa utopila. „Podľa poľovného hospodára nejde o ojedinelý prípad, zver sa pri snahe napiť pravdepodobne pošmykne alebo spadne do strmého kanála, z ktorého sa už nedokáže dostať späť,“ doplnila ŠVPS.
Obhliadku miesta vykonali veterinárni inšpektori vo štvrtok (25. 6.). „Pôvodne nebolo z fotografií zrejmé, o aký druh zvierat ide, pričom existovalo aj podozrenie na výskyt uhynutých diviakov, čo by znamenalo možné riziko šírenia afrického moru ošípaných,“ priblížili.
Po príchode na miesto sa potvrdilo, že išlo o šesť kusov srnčej zveri v rôznom štádiu rozkladu. Zver sa utopila. „Podľa poľovného hospodára nejde o ojedinelý prípad, zver sa pri snahe napiť pravdepodobne pošmykne alebo spadne do strmého kanála, z ktorého sa už nedokáže dostať späť,“ doplnila ŠVPS.