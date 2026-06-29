Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. jún 2026Meniny má Peter a Pavol
< sekcia Ekonomika

Šesť kusov srnčej zveri sa utopilo vo vodnom kanáli na juhu Slovenska

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Neubauer

Po príchode na miesto sa potvrdilo, že išlo o šesť kusov srnčej zveri v rôznom štádiu rozkladu.

Autor TASR
Štvrtok na Ostrove 29. júna (TASR) - Šesť kusov srnčej zveri sa utopilo v melioračnom kanáli v katastri obce Štvrtok na Ostrove v okrese Dunajská Streda. Na sociálnej sieti o tom informovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

Obhliadku miesta vykonali veterinárni inšpektori vo štvrtok (25. 6.). „Pôvodne nebolo z fotografií zrejmé, o aký druh zvierat ide, pričom existovalo aj podozrenie na výskyt uhynutých diviakov, čo by znamenalo možné riziko šírenia afrického moru ošípaných,“ priblížili.

Po príchode na miesto sa potvrdilo, že išlo o šesť kusov srnčej zveri v rôznom štádiu rozkladu. Zver sa utopila. „Podľa poľovného hospodára nejde o ojedinelý prípad, zver sa pri snahe napiť pravdepodobne pošmykne alebo spadne do strmého kanála, z ktorého sa už nedokáže dostať späť,“ doplnila ŠVPS.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z pondelka 29. na utorok 30. júna

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás pekelne teplý víkend. Čo bude potom?

OTESTUJTE SA: Ako sa ochrániť pred horúčavami?