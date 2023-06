Šesť projektov zo Slovenska získa peniaze z európskeho nástroja CEF

Bratislava 27. júna (TASR) - Európska únia v najbližších rokoch investuje do rozvoja dopravy na Slovensku ďalšie desiatky miliónov eur. Ide o peniaze z Nástroja na prepájanie Európy (CEF), ktoré na úspešné projekty prideľuje priamo Európska komisia. Predstavujú investíciu navyše k už prideleným eurofondom a smerujú najmä do udržateľných módov dopravy, v utorok informovalo Ministerstvo dopravy (MD) SR.



"Som rád, že slovenské žiadosti boli v Bruseli úspešné. Ukázali sme, že vieme zabojovať o peniaze na dopravu a výsledkom je šesť nových projektov za viac ako 27 miliónov eur. Už teraz pripravujeme projekty aj do ďalších výziev v rámci Nástroja na prepájanie Európy, za ktoré sa pôjdem do Bruselu osobne prihovoriť," povedal minister dopravy Pavol Lančarič.



Výzva CEF Transport 2022 bola vyhlásená v septembri 2022 a žiadatelia mali možnosť predkladať svoje projektové návrhy do 18. januára 2023. V rámci dopravy má Slovensko možnosť získať až 497 miliónov eur z takzvanej kohéznej obálky, ďalšie zdroje môžu kvalitné projekty získať zo všeobecnej obálky, z ktorej čerpajú najmä nadnárodné projekty.



Jedným zo schválených projektov patrí napríklad komplexná rekonštrukcia a elektrifikácia trate Devínska Nová Ves - štátna hranica Marchegg. Tento projekt pripravili Železnice Slovenskej republiky a z európskych zdrojov bola pridelená suma 12,129 milióna eur. Pôjde o elektrifikáciu a komplexnú rekonštrukciu existujúcej železničnej trate medzi železničnou stanicou Devínska Nová Ves a štátnou hranicou SK/AT.



Ďalším zo schválených projektov je prvá etapa modernizácie Terminálu kombinovanej dopravy Dobrá. Žiadateľ, štátna firma ZSSK Cargo, získal grant 2,193 milióna eur. Peniaze pôjdu na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, projektových štúdií a povolení, ktoré v ďalšom kroku umožnia rozsiahlu modernizáciu terminálu Dobrá ako súčasti prekladiskovej a logistickej zóny Východoslovenské prekladiská (Čierna nad Tisou/Dobrá). Logistická zóna je podľa MD SR dôležitou vstupnou bránou do EÚ pre tovar z východných krajín a výstup aj opačným smerom.



ZSSK Cargo dostane aj ďalší príspevok v hodnote 4,9 milióna eur. Projekt zahŕňa obstaranie, inštaláciu a schválenie vozidiel ETCS úrovne 2 pre dve elektrické lokomotívy radu 131 a desať elektrických lokomotív radu 363.



Medzi schválené projekty patrí aj optimalizácia a modernizácia prepravných tokov v lokalite hraničného prepojenia medzi Maďarskom, Slovenskom a Ukrajinou (Čop - Záhony - Čierna nad Tisou - Batovo - Eperjeske), projekt FAIRway Danube II, ktorého cieľom je zabezpečiť minimálne požiadavky na zachovanie dobrého stavu plavby po Dunaji, či projekt RIS COMEX 2, ktorého cieľom je zlepšenie manažmentu informačných služieb medzi plavidlami na Dunaji a štátnymi orgánmi.