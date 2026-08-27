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Šesť štátov na čele s Nemeckom odmieta viacročný rozpočet EÚ
Hlavy štátov a vlád v EÚ sa snažia dosiahnuť dohodu o rozpočte, pokiaľ možno do konca tohto roka.
Autor TASR
Berlín 27. augusta (TASR) - Šesť členských štátov EÚ na čele s Nemeckom potvrdilo odmietavý postoj k rozsiahlemu zvýšeniu dlhodobého rozpočtu spoločenstva. Nemecko, Holandsko, Dánsko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko sa zhodujú, že rozpočet sa musí v porovnaní s návrhom Európskej komisie znížiť o niekoľko stoviek miliárd eur, vyhlásil vo štvrtok nemecký kancelár Fridrich Merz po rokovaní s lídrami ostatných piatich štátov v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Tieto škrty sa budú musieť dotknúť všetkých oblastí,“ zdôraznil Merz a dodal, že skupina štátov vstúpi do rokovaní s Bruselom so spoločnou pozíciou. Kancelár pripomenul, že Nemecko spolu s ďalšími piatimi štátmi financuje 40 % rozpočtu EÚ. „Nie sme lakomí, ale návrhy Európskej komisie nezodpovedajú dobe,“ poznamenal Merz.
Hlavy štátov a vlád v EÚ sa snažia dosiahnuť dohodu o rozpočte, pokiaľ možno do konca tohto roka. Komisia navrhuje rozpočet vo výške približne 1,76 bilióna eur (v cenách za rok 2025). Rozpočet EÚ, oficiálne nazývaný Viacročný finančný rámec (VFR), musí jednomyseľne schváliť všetkých 27 členských štátov. Merz zopakoval, že cieľom je dohodnúť sa do konca roka 2026. „Nemusí sa to stať, ale bolo by dobré, keby sa nám to podarilo,“ dodal.
„Tieto škrty sa budú musieť dotknúť všetkých oblastí,“ zdôraznil Merz a dodal, že skupina štátov vstúpi do rokovaní s Bruselom so spoločnou pozíciou. Kancelár pripomenul, že Nemecko spolu s ďalšími piatimi štátmi financuje 40 % rozpočtu EÚ. „Nie sme lakomí, ale návrhy Európskej komisie nezodpovedajú dobe,“ poznamenal Merz.
Hlavy štátov a vlád v EÚ sa snažia dosiahnuť dohodu o rozpočte, pokiaľ možno do konca tohto roka. Komisia navrhuje rozpočet vo výške približne 1,76 bilióna eur (v cenách za rok 2025). Rozpočet EÚ, oficiálne nazývaný Viacročný finančný rámec (VFR), musí jednomyseľne schváliť všetkých 27 členských štátov. Merz zopakoval, že cieľom je dohodnúť sa do konca roka 2026. „Nemusí sa to stať, ale bolo by dobré, keby sa nám to podarilo,“ dodal.