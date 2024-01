SEVA: Dotácie na elektromobily by mohli byť vyplácané z plánu obnovy

Bratislava 1. januára (TASR) - Slovensko by na podporu rozvoja elektromobility mohlo po vzore Česka či Rakúska zaviesť podporu na nákup vozidiel, ktorá by bola financovaná z plánu obnovy. Istý posun v rozvoji infraštruktúry pre elektroautá však uplynulý rok nastal. Zhodnotil to pre TASR riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrik Križanský.



"S čerpaním fondov z Bruselu máme na Slovensku dlhodobý problém, pričom s plánom obnovy to, žiaľ, nevyzerá inak. Prečo nevyužiť tieto finančné zdroje na rozvoj trhu s elektromobilmi, ktoré by sme inak pravdepodobne v roku 2026 poslali späť ako nevyčerpané? Priamo Európska komisia nám túto možnosť ponúka a Slovensko ju môže využiť pre rozvoj bezemisnej elektrickej dopravy, v ktorej výrazne zaostáva za zvyškom Európy, vrátane našich priamych susedov," uviedol Križanský.



SEVA v roku 2023 podľa jej riaditeľa navrhla schému, ktorá by mohla byť základom pre realizáciu tejto stratégie a predložila ju ministerstvám životného prostredia a hospodárstva. Križanský zároveň vyzdvihol prijatie Akčného plánu pre elektromobilitu, ktorý by pomocou rôznych opatrení a nástrojov mohol rozvoju odvetia pomôcť.



"Zároveň sa z plánu obnovy začali podporovať dve schémy (na podporu infraštruktúry pre elektroautá, pozn. TASR), jedna schéma pre mestá a druhá schéma pre právnické osoby. Už sa uzatvorili aj prvé kolá. Takže ak sa začnú tieto nabíjačky stavať, tak tu pribudnú stovky až tisíce nabíjačiek do roku 2026," dodal. Nabíjačky by podľa neho mali byť v mestách viditeľnejšie, napríklad v lampách.



Za tretí kvartál 2023 sa na Slovensku podľa Križanského predalo iba 2,5 % elektrovozidiel, čo oproti 16-percentnému priemeru predaja v EÚ predstavuje veľkú medzeru. Ako pozitívne však označil, že všetky slovenské automobilky už spustili alebo ohlásili výrobu elektrických modelov. "Veľmi dôležité je, že sa začína nejaká aktivita v oblasti výroby batérií a batériových packov," uzavrel.