SEVA: Elektrická flotila na Slovensku rastie najmä vďaka firmám
Podľa analytika SEVA Martina Jeleneka ide o zreteľný signál, že trh s elektromobilmi na Slovensku už viac nie je okrajovou témou.
Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Na slovenských cestách jazdí už viac ako 21.833 osobných batériových elektromobilov (BEV). Spolu s elektrickými dodávkami, nákladnými vozidlami a autobusmi dosiahol počet čisto elektrických batériových vozidiel na cestách v SR 23.259 kusov. Od začiatku roka tak trh elektromobilov zaznamenal nárast o 50 % a za posledné tri mesiace sa počet BEV na cestách zvýšil o 14,6 %. Podiel elektrických vozidiel na nových registráciách je však na Slovensku viac než štvornásobne nižší ako európsky priemer. Informovala o tom Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).
Podľa analytika SEVA Martina Jeleneka ide o zreteľný signál, že trh s elektromobilmi na Slovensku už viac nie je okrajovou témou. „Zlom nastal už v druhej polovici minulého roka, no v roku 2025 vidíme systematický rast. Dopyt rastie vo firemnom sektore aj medzi individuálnymi vodičmi. Aj keď sme ešte ďaleko od európskeho priemeru, tempo rastu sa stále zrýchľuje,“ priblížil Jelenek.
„Rozhodne nie je pravda, že by Slováci o elektromobilitu nemali záujem, rozhodujú sa však pragmaticky podľa cenovej a fyzickej dostupnosti vozidiel na trhu a naďalej uprednostňujú individuálny dovoz jazdených vozidiel zo zahraničia, najmä značky Tesla,“ poznamenal riaditeľ SEVA Patrik Križanský.
Podľa aktuálnych údajov polície sa v 3. kvartáli 2025 na Slovensku zaregistrovalo 961 nových osobných vozidiel BEV a 879 nových osobných plug-in hybridov (PHEV), vďaka čomu podiel elektromobilov na predajoch dosiahol za september 4,5 % pre BEV a 3,6 % pre PHEV. Za obdobie prvých troch kvartálov roka predstavuje priemerný podiel elektromobilov na nových registráciách 4,4 % BEV a 4,2 % PHEV.
Slovensko tak výrazne zaostáva nielen za svojimi susedmi (podiel čisto elektrických vozidiel dosiahol v Rakúsku 20,9 %, v Česku 6,4 %, v Maďarsku 8,7 %, v Poľsku 8,9 %), ale aj za celou Európou (v rámci EÚ 18,9 %, pri započítaní Veľkej Británie, Nórska, Švajčiarska a Islandu až 21 %).
„Rekordérom je ako obyčajne Nórsko, kde až neuveriteľných 97,7 % nových registrácií predstavujú čisto batériové elektromobily - topografia a klimatické podmienky tam pritom nie sú o nič priaznivejšie ako u nás, podobný je aj počet áut na cestách. Slovensko, žiaľ, ostáva so 4,4 % na druhej priečke od konca, pričom posledné Chorvátsko (3,8 %) má výborne našliapnuté k tomu, aby nás ešte pred koncom roka predbehlo,“ vysvetlil riaditeľ SEVA.
Dodal, že podobne ako inde vo svete, aj na Slovensku sa elektrifikácia vozového parku odvíja od aktivít podnikateľského sektora. Takmer 90 % registrácií nových elektromobilov pripadá na právnické osoby, jednotlivci, naopak, dominujú pri registráciách individuálne dovezených vozidiel.
