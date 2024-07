SEVA: Elektromobily na cestách v SR pribúdajú pomaly

Bratislava 18. júla (TASR) - Ku koncu prvého polroka 2024 bolo v SR registrovaných celkovo 12.893 batériových elektrických vozidiel (BEV) v kategóriách M1 a N1, čo v absolútnych číslach predstavuje medziročný nárast takmer o 60 %. Zrýchlilo sa aj tempo, akým pribúdajú nové registrácie, v prvom polroku bolo registrovaných o 45 % viac nových BEV ako rok predtým. V rámci EÚ však Slovensko zostáva na chvoste. Informovala o tom Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA). Rýchlejšiu adaptáciu elektromobility a dosiahnutie potrebného päťpercentného BEV na nových registráciách by podľa asociácie podporila štátna pomoc z plánu obnovy.



SEVA pripomenula, že vo februári tohto roka vláda na výjazdovom rokovaní v Košiciach verejne sľúbila podporu rozvoja elektromobility a poverila príslušných ministrov, aby konali. Viaceré úlohy zamerané aj na rozvoj elektromobility na cestách mali byť splnené do 30. júna tohto roka, a to vrátane finálneho rozhodnutia, či a ako vláda plánuje podporiť registrácie elektromobilov formou priamej podpory pri ich kúpe.



"Slovenská vláda urobila dôležitý krok a dala za úlohu posúdiť možnosti na prijatie opatrení na zvýhodnenie obstarávania elektromobilov v kategóriách vozidiel M a N vrátane obstarávania vozidiel formou lízingu. Bez takýchto konkrétnych opatrení riskujeme, že ešte viac zaostaneme za našimi susedmi, ktorí už začali svoje programy implementovať napríklad aj z plánu obnovy. V Česku práve vďaka tomu uzavreli jún s rekordným počtom registrovaných elektromobilov," uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský.



Poznamenal, že podľa zverejnených dát od analytickej spoločnosti špecializujúcej sa na automobilový priemysel Rho Motion dosiahli globálne predaje elektrických vozidiel za prvý polrok 2024 celkovo 7 miliónov kusov, čo predstavuje medziročný rast o 20 %. V EÚ bolo v prvom polroku predaných 1,5 milióna elektrických vozidiel. Kým európsky trh tak narástol iba o 1,3 %, čínsky až o 30 %. V USA je nárast 9-percentný, pričom väčšina výrobcov automobilov zaznamenala medziročný rast.



V Česku bolo v júni registrovaných viac ako 1500 nových BEV, čo predstavuje podiel takmer 7 % z nových registrácií. Celkový počet BEV v Česku je už viac ako 27.600, pričom majú k dispozícii viac ako 5200 verejných nabíjacích bodov.



SEVA dodala, že za prvý polrok 2024 pribudlo na slovenských cestách viac batériových elektrických vozidiel zaregistrovaných ako individuálny dovoz v porovnaní s predajmi nových vozidiel od oficiálnych zastúpení.