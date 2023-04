SEVA: Hospodárska politika SR by mala podporiť elektromobilitu

Bratislava 18. apríla (TASR) - Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) so znepokojením sleduje smerovanie verejného diskurzu o environmentálnych cieľoch Európskej únie v oblasti znižovania emisií z cestnej dopravy. Pre Slovensko je však transformácia automobilového priemyslu na elektromobilitu obrovskou príležitosťou, uviedla v utorok SEVA. Asociácia preto vyzvala na odbornú diskusiu o nastavení hospodárskej politiky SR, ktorá bude zameraná na podporu prechodu našich automobiliek a lokálneho dodávateľského reťazca smerom k elektromobilite.



"Slovensko je síce na chvoste Európy v počte elektromobilov na cestách, ale musíme si uvedomiť, že domáce automobilky nevyrábajú pre náš trh. Vyvážame práve tam, kde je už dnes v priemere každý piaty predaný automobil poháňaný elektrinou z batérie," upozornil riaditeľ SEVA Patrik Križanský. "Všetky automobilky u nás majú v tomto ohľade jasnú stratégiu transformácie do roku 2030. Postupne budú vyrábať elektromobily, Volvo dokonca hneď od spustenia výroby," dodal.



Automobilový priemysel už utlmil investície do technológie spaľovacieho motora, naopak, globálne investície do elektromobility do roku 2030 dosiahnu podľa SEVA výšku 1,2 bilióna dolárov (1,092 bilióna eur). "Tento trend je jasne nastavený a vlak už odišiel zo stanice. Veľké automobilové koncerny o svojej stratégii už rozhodli a tým smerom to jednoducho pôjde," upozornil Križanský. Slovenská vláda podľa neho musí začať vnímať túto rozbehnutú transformáciu ako príležitosť pre podporu nového smerovania celého odvetvia. Šéf asociácie dodal, že by sme sa mali snažiť získať nové investície do výroby komponentov a batérií pre elektromobily, o ktoré sa však v súčasnosti zvádzajú tvrdé boje nielen v Európe, ale aj na globálnej úrovni.



SEVA vyzvala politikov, aby tému elektromobility v predvolebnom období nezneužívali na boj o hlasy voličov. V danej situácii je podľa asociácie nezodpovedné prispievať k šíreniu neistoty a znižovaniu predvídateľnosti pre náš automobilový priemysel.



Vo verejnej diskusii o nastavení dlhodobej a strategickej hospodárskej politiky SR vo vzťahu k elektromobilite by sa mala podľa asociácie udržať odbornosť. "Považujeme za dôležité túto diskusiu nielen iniciovať, ale aj zásobovať odbornými argumentmi tak, aby sa napriek blížiacim voľbám na Slovensku nestala téma elektromobility len jedným z ďalších dôvodov na rozdeľovanie spoločnosti a šírenie neodôvodnených obáv," dodal Križanský.



(1 EUR = 1,0981 USD)