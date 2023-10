SEVA: Treba zaviesť schému podpory nákupu bezemisných áut

Bratislava 10. októbra (TASR) - Pre naštartovanie dekarbonizácie cestnej nákladnej dopravy na Slovensku treba nevyhnutne zaviesť schému priamej podpory nákupu bezemisných nákladných vozidiel a podporiť výstavbu pilotnej infraštruktúry pre nabíjanie. Navrhuje to Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) vo svojom Pozičnom dokumente k elektrickej nákladnej doprave, ktorý v týchto dňoch zverejnila.



V tejto súvislosti SEVA pripravila súbor opatrení, ktoré sú zamerané na prekonanie najväčších bariér a naštartovanie dekarbonizácie nákladnej dopravy aj na Slovensku. Za najväčšiu prekážku pre rozvoj elektrifikácie nákladnej dopravy považujú vyššiu obstarávaciu cenu vozidiel. SEVA preto považuje za nevyhnutné pokúsiť sa o kompenzáciu aspoň časti nákladov prostredníctvom dotačných schém, napríklad z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. "Slovenský sektor nákladnej dopravy z toho môže len profitovať a zachovať si svoju konkurencieschopnosť," uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský.



Cestná doprava je podľa SEVA jedinou oblasťou, v ktorej sa Slovensku nedarí znižovať emisie, naopak, ich objem od roku 2000 stúpol až o 75 %. SEVA preto podporuje návrh Európskej komisie na sprísnenie noriem ťažkých nákladných vozidiel a autobusov, ktorý Slovensko aktuálne pripomienkuje. "Revízia Nariadenia Európskej komisie z roku 2019, ktorou sa sprísňujú normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá, je príležitosťou zastaviť negatívne trendy v objeme emisií emitovaných v sektore dopravy," uviedol Križanský.



EÚ navrhuje znížiť emisie nákladných vozidiel do roku 2030 o 45 %, do 2035 o 65 % a do roku 2040 potom až o 90 %. Pri mestských autobusoch plánuje EÚ 100-percentné zníženie emisií v nasledujúcich siedmich rokoch. "Dekarbonizácia dopravy si však vyžaduje oveľa viac ako len stanovenie prísnych štandardov," doplnil Križanský.



Pre rozvoj elektrifikácie nákladnej dopravy na Slovensku SEVA navrhuje tiež podporiť výstavbu nabíjacích staníc, pomôcť môže aj dočasné zníženie mýtnych poplatkov pre bezemisné vozidlá či ich zrýchlené odpisovanie.