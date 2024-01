SEVA: Na cestách v SR bolo v roku 2023 viac ako 10.000 elektromobilov

Bratislava 24. januára (TASR) - K 31. decembru minulého roka bolo v evidencii vozidiel na Slovensku vedených 10.273 osobných a malých úžitkových batériových elektromobilov. Počas minulého roka narástol ich počet o 4293, čo je o 87 % viac ako v roku 2022. Informovala o tom Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).



Flotila elektromobilov kategórie M1 a N1 sa rozšírila o 70 %. Spomedzi značiek je lídrom na trhu Škoda, ktorá má medzi novými elektromobilmi, predanými prostredníctvom oficiálnych importérov, podiel viac ako 16 %.



"Diskusie o tom, či štát nakoniec podporí alebo nepodporí nákup elektromobilov, alebo aspoň nezavedie odporúčané daňové a iné zvýhodnenia, trhu príliš neprospievajú," uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský s tým, že je očakávané aj spustenie dotačného programu, ktorý je obsiahnutý aj v schválenom Akčnom pláne pre rozvoj elektromobility.



Podľa analýz SEVA by pomohlo, keby vláda sľúbenú podporu spustila čo najskôr a uviedla čo najrýchlejšie opatrenia do praxe. "Zrýchlenie rozvoja infraštruktúry, koncepčné zavádzanie daňových úľav, ako i spustenie strednodobých dotačných programov by určite napomohli zvýšiť podiel elektromobilov na Slovensku. O výsledkoch takýchto opatrení sa dá presvedčiť pohľadom na štatistiky v okolitých krajinách," uviedol zástupca importéra Škoda Auto Slovensko a člen Výkonného výboru SEVA Jaroslav Hercog.



V roku 2023 si pozíciu lídra medzi novými registrovanými elektromobilmi predanými na Slovensku prostredníctvom importérov zapojených do Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR s počtom 382 predaných vozidiel (podiel 16,3 %) udržali modely Škoda Enyaq a Škoda Enyaq Coupé. Modely materského koncernu Volkswagen si kúpilo 342 ľudí (14,6 %) a na tretej priečke je s 257 predanými elektromobilmi značka Mercedes-Benz (podiel 11 %).