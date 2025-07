Asociácia pre elektromobilitu: V SR je už takmer 3000 nabíjačiek

Bratislava 21. júla (TASR) - Ku koncu 1. polroka 2025 bolo na Slovensku dostupných už 2818 verejných nabíjacích bodov, ktoré umožňujú vodičom nabíjať elektromobily celkovo na 1117 lokalitách. Dostupnosť verejného nabíjania je vzhľadom na počet elektromobilov na slovenských cestách už dnes jednou z najlepších v Európe. Uviedol to riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrik Križanský. Inštalovaný výkon verejných staníc dosiahol spolu 162 megawattov.



„Tradičnú dilemu, či majú byť najskôr nabíjačky, alebo elektromobily na cestách, máme nateraz na Slovensku vyriešenú,“ povedal Križanský.



„Verejné nabíjacie body, ktoré sú už dnes nainštalované, by bez problémov dokázali obslúžiť štvor- až päťnásobok súčasného počtu elektromobilov na slovenských cestách,“ priblížil.



Ďalším impulzom pre rozvoj elektromobility bude podľa neho výstavba ultrarýchlych nabíjacích parkov popri diaľniciach, ktorá výrazne pomôže komfortu elektromobilistov pri dlhších cestách.



Upozornil, že výsledky tendra, v ktorom sa operátori uchádzali o koncesie na prevádzku nabíjačiek v rámci koridorov TEN-T, by mali byť vyhlásené už v najbližších týždňoch. Projekt zahŕňa výstavbu 35 nabíjacích parkov s celkovo 251 nabíjacími bodmi, z ktorých 32 bude špeciálne určených aj pre nákladnú dopravu. Do prevádzky by mali byť uvedené do polovice budúceho roka.



Výstavba verejných nabíjacích staníc je technologickou aj organizačnou výzvou pre každého prevádzkovateľa a štát by dokázal celý proces výrazne zjednodušiť a zrýchliť - keby chcel.



„SEVA dlhodobo upozorňuje napríklad na problematické stavebné konanie pri výstavbe nabíjačiek. Proces povoľovania je zbytočne zdĺhavý, komplikovaný a usmernenia často protichodné, pretože predpisy sú roztrieštené medzi zákonom o energetike, stavebným zákonom, vyhláškou hasičov a ďalšími predpismi,“ vysvetlil Križanský.



SEVA preto podporuje aj závery nedávnej správy Najvyššieho kontrolného úradu SR, podľa ktorej Slovensku chýba centrálna koordinácia a líder pre elektromobilitu, schopný efektívne zladiť záujmy rezortov hospodárstva, životného prostredia, dopravy či digitalizácie.



„Hlavnou príčinou stagnácie je však nedostatok ambícií a dôslednosti pri tvorbe verejných politík. Často sa stretávame s nedôverou voči elektromobilite alebo jednoducho s nezáujmom. Elektromobilita a súvisiace technológie sa pritom vyvíjajú rýchlejšie, ako sú mnohé ministerstvá schopné reagovať, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu legislatívneho aj regulačného rámca. Ak sa to nezmení, budeme naďalej strácať investície, pracovné príležitosti a premárnime ako krajina šancu stať sa významnou súčasťou novej éry mobility,“ uzatvoril Križanský.