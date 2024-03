SEVA: Nákladná doprava má znížiť emisie o 15 %, Slovensko nemá plán

Bratislava 14. marca (TASR) - Slovensko zatiaľ nemá plán, ako splniť záväzok znížiť do konca budúceho roka emisie z nákladnej dopravy o 15 %. Upozornil na to na štvrtkovom stretnutí odborníkov organizovanom Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu (SEVA) generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz. EÚ v januári dosiahla dohodu o znížení emisií oxidu uhličitého (CO2) pre cestnú nákladnú dopravu a autobusy, pričom stanovila ciele do rokov 2030, 2035 a 2040 s postupným znížením o 45 %, 65 % a 90 % oproti úrovni z roku 2019.



"Už do konca budúceho roka má byť však dosiahnuté zníženie o 15 %, pričom na Slovensku nemáme pripravený plán, ako tento záväzok ideme splniť," uviedol Lasz. Významná bude podľa neho aj obnova flotily mestských autobusov, ktoré majú byť na 90 % bezemisné už do roku 2030 a od roku 2035 už nemajú produkovať žiadne emisie.



Riaditeľ SEVA Patrik Križanský upozornil aj na problémy s výstavbou infraštruktúry pre elektromobilitu, ktorú predpokladá nariadenie EÚ o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR). "Nariadenie si nevyžaduje implementáciu do vnútroštátneho práva, a tak je už priamo účinné aj na Slovensku," pripomenul Križanský. Slovensko by malo do konca budúceho roka vybudovať nabíjacie parky (huby) s minimálnym výkonom 1400 kilowattov pri diaľniciach a pokryť takto 15 % cestnej siete zaradenej na Slovensku do európskej siete TEN-T Core.



"Keďže prevažne ide o odľahlé lokality, kde takýto výkon nie je jednoduché priviesť, musíme v prvom kroku urýchlene investovať do distribučných sústav," zdôraznil šéf SEVA.



V základnej sieti TEN-T má Slovensko zaradených 480 km diaľnic, čo pri aktuálnych požiadavkách znamená podľa Križanského vybudovať za 20 mesiacov 2 až 3 rýchlonabíjacie diaľničné huby v závislosti od ich lokality. "Výstavba aj vo vyspelejších krajinách trvá minimálne dva roky a my sme zatiaľ iba v štádiu diskusie o lokalitách, kde budeme stavať. Jednoducho povedané, už teraz vieme, že budeme v plnení cieľov meškať," dodal.



SEVA porovnala situáciu v znižovaní emisií nákladných automobilov so susednými krajinami. Tvrdí, že kým v Poľsku, Rakúsku či iných európskych krajinách už bežia dotačné programy na podporu kúpy bezemisných nákladných áut a zriadenie nabíjačiek pre kamiónovú dopravu, u nás v tejto oblasti doteraz žiadne výzvy realizované neboli. "Je to škoda, pretože nečinnosťou len ďalej oslabujeme postavenie slovenských dopravcov na európskych trhoch. Konkurenčný tlak môže potopiť mnohé logistické, špedičné a prepravné spoločnosti," dodal Križanský.