SEVA navrhuje zavedenie nových e-taríf pre nabíjanie elektromobilov

Bratislava 18. septembra (TASR) – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rokoval so Slovenskou asociáciou pre elektromobilitu (SEVA) o podpore inteligentného využívania elekromobilov. Riaditeľ SEVA Patrik Križanský navrhol zavedenie dvoch nových e-taríf pre nabíjanie elektrických vozidiel. Tie by mohli uľahčiť spotrebiteľom využívanie elektromobilov, a tiež vlastníkom infraštruktúry výstavbu a prevádzku nabíjacích staníc. Predseda ÚRSO Andrej Juris chce návrhy analyzovať a dôležitý je podľa neho postoj distribučných spoločností, uviedol v piatok hovorca úradu Radoslav Igaz.



Združenie SEVA navrhuje zriadenie jednozložkovej distribučnej tarify na vysokonapäťových sieťach a špeciálnu distribučnú tarifu na nízkonapäťových rozvodoch. "Som presvedčený, že obe tarify idú v duchu podpory inteligentného využívania elektromobilov v synergii s distribučnou sústavou a napĺňajú literu novej európskej legislatívy, najmä Smernice EÚ o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou," uviedol na rokovaní Križanský.



ÚRSO podľa Jurisa podporuje inovatívne riešenia v oblasti energetiky, najmä keď im predchádza širšia odborná diskusia. V tomto prípade aj so zástupcami distribučných spoločností.



"Každopádne úrad bude návrhy SEVA analyzovať, uvidíme, čo nám v tomto prípade dovoľuje platná legislatíva. ÚRSO určite podporuje rozvoj využívania elektromobilov na Slovensku, samozrejme, možné zavedenie nových taríf nesmie mať negatívny dosah na ceny elektriny pre zraniteľných odberateľov," zdôraznil Juris.