SEVA: Obchodná vojna s Čínou by poškodila automobilový priemysel SR

Bratislava 23. mája (TASR) - Zavedenie ciel na dovoz čínskych elektromobilov zo strany EÚ by pravdepodobne vyvolalo odvetu Číny, ktorá by poškodila aj slovenský automobilový priemysel. Vo štvrtok na to upozornil riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrik Križanský. Antisubvenčné opatrenia by podľa asociácie konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu oproti nastupujúcim čínskym automobilkám nevyriešili.



Čínska vláda pohrozila odvetnými clami na dovoz vozidiel vyrobených v Európskej únii (EÚ) a v USA po tom, ako Brusel začal vyšetrovať čínske dotácie na elektromobily a Washington oznámil zvýšenie ciel na tovary vyrobené v Číne.



"V diskusiách o zavedení dovozných ciel na čínske elektromobily by sme ako krajina mali stáť na strane tých, ktorí takéto zásahy do ekonomiky odmietajú. Proti zavádzaniu ciel sa nedávno vyjadrili nemecký kancelár Scholz či švédsky premiér Kristersson. Takéto clá však napríklad odmieta aj nemecký Zväz automobilového priemyslu VDA či šéfovia automobiliek BMW alebo Mercedes-Benz," uviedol Križanský.



Šéf SEVA pripomenul, že európske automobilky by v prípadnej obchodnej vojne s Čínou mohli prísť o čínsky trh, ktorý je najväčším na svete. Skupina VW Group predala v Číne v roku 2023 viac ako tri milióny automobilov, čo predstavuje približne tretinu jej celkového predaja. Čínsky trh je ale napríklad podobne dôležitý aj pre spoločnosti BMW (36 % predajov) či Mercedes (37 % predajov). "Týmto a mnohým iným automobilkám dodávajú stovky subdodávateľov z automobilového priemyslu na Slovensku," dodal Križanský.



Aby Slovensko zostalo automobilovou veľmocou, je podľa asociácie nevyhnutné podporiť transformáciu slovenského automobilového priemyslu a tiež celého lokálneho subdodávateľského reťazca smerom k elektromobilite.