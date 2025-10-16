< sekcia Ekonomika
SEVA: Počet nabíjacích bodov pre elektromobily vzrástol
Celkový inštalovaný výkon verejných nabíjacích staníc presiahol podľa odborníkov 175 megawattov.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Ku koncu tretieho štvrťroka 2025 bolo elektromobilistom k dispozícii 2919 nabíjacích bodov na 1145 lokalitách, čo predstavuje medziročný nárast o 31 %. Pri pohľade na vývoj verejnej nabíjacej infraštruktúry na Slovensku je tak zrejmé, že trh sa výrazne zrýchľuje. Informovala o tom vo štvrtok Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).
„Najrýchlejšie rastie segment ultrarýchlych DC nabíjačiek s výkonom nad 350 kilowattov (kW), ktorých počet sa medziročne zvýšil o 279 % (nárast z 28 na 106 bodov). Podobne silný rast bol aj v kategórii DC 150+ kW,“ priblížila asociácia. Ďalej uviedla, že rýchlonabíjačky DC 50+ kW narástli o 26 %, a teda zo 496 na 624 bodov. Zároveň počet bodov na AC nabíjačkách s výkonom 22+ kW narástol o 22 % z 1421 na 1731 bodov.
Celkový inštalovaný výkon verejných nabíjacích staníc presiahol podľa odborníkov 175 megawattov. Výkonne rastúci segment vysokovýkonných DC staníc potvrdzuje, že Slovensko sa rýchlo približuje k európskym štandardom a prakticky sa pripravuje na príchod elektrických dodávok, nákladných vozidiel a autobusov do bežnej prevádzky, dodala SEVA.
