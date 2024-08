SEVA: Riziko obchodnej vojny s Čínou rastie

Bratislava 26. augusta (TASR) - Čína v piatok (23. 8.) oznámila zámer zvýšiť dovozné clá na vozidlá so spaľovacími motormi s veľkým objemom. Plán zvýšenia dovozných ciel by mal priamo súvisieť s pripravovaným hlasovaním Európskej únie (EÚ) o zavedení ciel na čínske elektromobily. Toto možno vnímať ako stupňovanie hrozieb ďalších odvetných opatrení zo strany Číny, čo zvyšuje riziko vypuknutia obchodnej vojny. Informovala o tom v pondelok Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).



"Čína otvorene varuje, že zvažuje zavedenie ciel až do výšky 25 % na európske vozidlá s veľkými spaľovacími motormi nad 2,5 litra, čo by najviac zasiahlo nemecké automobilky, ktoré v minulom roku v tomto segmente realizovali export v objeme 1,2 miliardy eur. Pre Slovensko by to znamenalo ohrozenie pracovných miest a negatívne dosahy na ekonomiku, keďže sme v minulom roku do Číny vyviezli automobily spolu v hodnote vyše 2,3 miliardy eur," priblížila asociácia.



Zavedenie týchto ciel Čína podľa odborníkov zvažuje, aby vytvorila nátlak na Nemecko ako najväčšiu ekonomiku v rámci EÚ. Tým chce krajinu prinútiť k výraznejšej lobistickej aktivite v Európskej komisii proti novým clám na čínske elektromobily.



SEVA zdôraznila, že diskusia o zavedení ciel na čínske elektromobily na pôde EÚ by sa nemala obmedzovať len na krátkodobé konkurenčné výhody. Je podľa nej potrebné zvážiť aj dlhodobé dôsledky, ako je strata prístupu na najväčší automobilový trh na svete a ohrozenie lokálnych dodávateľov, ktorí sú kľúčoví pre slovenský automobilový priemysel.