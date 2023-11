SEVA: Dopravcovia môžu bez ekologických kamiónov prísť o klientov

Bratislava 22. novembra (TASR) - Slovenskí dopravcovia môžu čoskoro čeliť strate konkurencieschopnosti, bez ekologických kamiónov totiž môžu prísť o klientov. Upozornila na to Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) s tým, že k prechodu na elektromobilitu by mal prispieť aj štát prostredníctvom cielených opatrení.



Slovenskí kamionisti sa v roku 2016 podieľali na medzinárodnej preprave v Európskej únii (EÚ) objemom 30.000 milióntonokilometrov, čo ich v tom čase radilo na piate miesto v rámci EÚ. Ako upozornila SEVA, do roku 2022 klesli až na desiate miesto a prišli o šestinu výkonu. "Teraz im hrozí ďalšia strata trhov, pokiaľ im štát nepomôže zostať konkurencieschopnými pri prechode na bezemisné vozidlá. V Nemecku sa napríklad v decembri spúšťa mýtny systém, ktorý ekologické nákladné vozidlá na cestách zásadne zvýhodní," uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský.



Nemecko a Rakúsko totiž medzi prvými zavedú do praxe smernicu Eurovignette, podľa ktorej sa vo výpočte mýtnych poplatkov bude zohľadňovať aj objem emisií CO2. "Napríklad, všetky vozidlá nad 18 ton registrované pred 1. júlom 2019 budú v Nemecku automaticky patriť do najvyššej 1. triedy, pri ktorej sa mýtne poplatky už o niekoľko dní zvýšia o 83 % - z 0,190 na 0,348 eura za kilometer," informovala SEVA.



Ako dodali, elektrický kamión registrovaný v novembri 2023, naopak, nebude musieť platiť žiadne mýto až do konca roka 2026. "Čo môže pre prepravcu za ten čas znamenať úsporu viac ako 100.000 eur oproti naftovému ťahaču, a to len na mýtnych poplatkoch," doplnila SEVA s tým, že smernicu sa chystajú čoskoro zaviesť aj ďalšie krajiny v regióne vrátane Maďarska.



SEVA upozorňuje, že znižovanie emisií z nákladnej dopravy môže slovenských autodopravcov dostať rýchlo pod medzinárodný konkurenčný tlak. Nadnárodní zadávatelia logistických výkonov a ich poskytovatelia totiž začínajú požadovať istý počet bezemisných vozidiel vo flotile dopravcov s cieľom znížiť uhlíkovú stopu.



SEVA očakáva pri prechode na bezemisné vozidlá aj podporu zo strany štátu, ktorá na Slovensku podľa nich zatiaľ absentuje v oblasti osobnej i nákladnej dopravy. "Štát môže - a podľa nás aj musí - významne prispieť k prechodu na elektromobilitu, a to prostredníctvom cielených opatrení, ktoré uľahčia nákup a využívanie bezemisných nákladných vozidiel. Na časť z týchto opatrení môže pritom využiť aj financie z plánu obnovy a odolnosti," zdôraznil Križanský s tým, že podporu zo strany štátu si predstavujú v podobe legislatívnych opatrení, daňových pravidiel aj návrhu systému priamych dotácií.