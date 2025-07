SEVA: SR zaostáva v podpore elektromobility, riskuje stratu eurofondov

Bratislava 11. júla (TASR) - Slovensko zaostáva v podpore elektromobility a riskuje nielen stratu európskeho financovania na podporu bezemisnej dopravy, ale aj konkurencieschopnosti najvýznamnejšieho priemyselného odvetvia SR. Uviedla to v piatok Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), ktorá sa podľa svojich slov stotožňuje s hlavnými odkazmi predbežnej štúdie Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Podľa NKÚ rozvoj elektromobility na Slovensku naráža na systémové bariéry, slabé riadenie a nevyužitý európsky kapitál.



„Všetky nedostatky, ktoré NKÚ veľmi presne a korektne pomenoval - od absencie jasného lídra v elektromobilite, cez nedostatočnú koordináciu štátu a meškanie voči európskym záväzkom, až po reálne riziko, že Slovensko príde o desiatky miliónov eur z eurofondov - sú témami, na ktoré systematicky poukazujeme,“ uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský.



Doplnil, že asociácia opakovane navrhovala vytvorenie priamej dotačnej schémy na podporu nákupu elektrických vozidiel, realokáciu prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR, využitie Modernizačného fondu a vyčlenenie prostriedkov z pripravovaného Sociálno-klimatického fondu EÚ. SEVA tiež navrhovala jasné, dlhodobé a predvídateľné daňové a odvodové zvýhodnenia elektromobilov vo firmách či zavedenie sociálneho lízingu podľa francúzskeho modelu.



SEVA pripomenula, že Slovensko patrí medzi posledné krajiny EÚ, ktoré nemajú žiadnu konkrétnu dotačnú schému pre jednotlivcov ani daňové zvýhodnenia pre firmy. „Administratívne zlyhania a nedostatočné ambície zo strany štátu ohrozujú čerpanie prostriedkov, ktoré v iných častiach Európy už aktívne pomáhajú s transformáciou dopravy a znižovaním emisií z nej. Počty verejných nabíjacích bodov, ktoré sa napríklad uvádzajú v oficiálnych štátnych štatistikách, v skutočnosti pochádzajú z podrobnej a precízne spravovanej databázy SEVA, ktorá už roky supluje chýbajúci štátny reporting,“ uviedla asociácia.



NKÚ v piatok zverejnil výsledky predbežnej štúdie, v ktorej zhodnotil, že Slovensku v oblasti elektromobility chýba silný líder i koordinovaná stratégia, ako splniť záväzky uhlíkovej neutrality do roku 2050. Kontrolóri tiež skonštatovali, že reálny vývoj počtu elektromobilov na Slovensku zaostáva za očakávaniami. Slovensko si tiež podľa nich neplní viaceré záväzky voči EÚ a hrozí, že sa do budúceho roka nepodarí využiť alokované zdroje na výstavbu nabíjacej infraštruktúry z plánu obnovy a odolnosti.