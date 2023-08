SEVA: V prvom polroku 2023 sa v SR zaregistrovalo 1932 elektromobilov

Bratislava 16. augusta (TASR) - V priebehu prvého polroka 2023 sa na Slovensku zaregistrovalo 1932 elektrických vozidiel, čo je približne toľko ako v priebehu celého minulého roka. Spomedzi značiek je lídrom na trhu Škoda, ktorá medzi novými registrovanými vozidlami dosiahla podiel takmer 20 %. V stredu o tom informovala Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).



"Na prvý pohľad tieto čísla dávajú dôvod na mierny optimizmus a vyzerá to tak, že sme sa konečne odrazili od dna. Stále však vidieť opatrnosť spotrebiteľov a istú nedôveru v rozvoj skutočnej elektromobility," uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský. Dodal, že podiel klasických spaľovacích pohonov klesol v prvom polroku 2023 o viac ako šesť percent, zároveň však predaj elektrických vozidiel prostredníctvom importérov stúpol medziročne o viac ako 63 %.



Lídrom na trhu spomedzi modelov je Škoda Enyaq, ktorá na trhu dosiahla podiel vyše 16 %. "Vnímame veľmi pozitívne, že predaj elektromobilov rastie už aj na Slovensku, stále však z veľmi nízkeho základu. Na druhej strane, ak by bola dostupná systémová podpora na nákup nových vozidiel na elektrický pohon, boli by výsledky určite ešte lepšie," povedal konateľ pre predaj a marketing spoločnosti Škoda Auto Slovensko Jaroslav Hercog.



"Podiel novoregistrovaných elektromobilov u nás však aktuálne dosahuje len 2,4 %, čo je stále výrazne menej ako hranica piatich percent, ktorá sa zo skúseností zo zahraničia javí ako bod zlomu pre organický rast elektromobility," doplnil Križanský. SEVA preto apeluje na vládu, aby nevyužité zdroje z plánu obnovy alokovala na program priamej podpory nákupu elektromobilov pre jednotlivcov aj firmy.



Počty elektromobilov na slovenských cestách však rastú aj z dôvodu individuálnemu dovozu jazdených vozidiel. "V priemere každý štvrtý elektromobil, zaregistrovaný na Slovensku v prvom polroku 2023, už má viac ako šesť mesiacov, čo sú dovozy jazdených áut z druhej ruky," uzavrel Križanský.