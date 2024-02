SEVA: Vláda posúdi dotácie na elektromobily či neverejné nabíjačky

Bratislava 29. februára (TASR) - Súčasťou navrhovaného uznesenia zo štvrtkového zasadnutia vlády v Košiciach je posúdiť možnosti na prijatie opatrení, ktoré by zvýhodnili nákup a lízing elektromobilov v kategóriách M a N, podpora výstavby neverejných nabíjačiek na elektromobily, ale napríklad aj dočasné zvýhodnenie elektromobilov pri poplatkoch za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest. Vo štvrtok o tom informoval riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrik Križanský.



"Vyzerá to tak, že vláda chce do štyroch mesiacov spraviť jasno v tom, či na Slovensku budeme mať dotácie na elektromobily alebo nie. SEVA opakovane upozorňuje na príležitosť zaviesť dotačné programy z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti, kde máme mnoho príkladov zo zahraničia a overenú prax," zhodnotil možné dotácie, daňové úľavy a ďalšie opatrenia na podporu adaptácie elektromobilov Križanský.



Ministerstvo financií má podľa šéfa SEVA do konca roka nájsť spôsoby, ako zvýhodniť elektromobily aj pri odpisoch. Firmy by tak mohli rýchlejšie znižovať svoj zdaniteľný príjem prostredníctvom nákladov spojených s kúpou a používaním elektromobilov. Podľa riaditeľa SEVA môže takýto stimul podporiť rýchlejšiu adaptáciu elektromobilov vo firmách vďaka tomu, že poskytne finančnú motiváciu na prechod na bezemisnú dopravu.



Slovenské automobilky podľa Križanského treba podporiť nielen finančne a legislatívne, ale napríklad aj vytváraním podmienok na výskum a vývoj, vzdelávanie a prípravu pracovnej sily či odborných kapacít. "Inovatívne odvetvia sú pre elektromobilitu kľúčové, preto SEVA podporuje napríklad aj spustenie vzdelávacieho programu European Battery Academy," zdôraznil Križanský.



Ďalší z pilierov je podľa SEVA rozvoj batériového priemyslu a podpora obnoviteľných zdrojov energie. Križanský upozornil, že výrobcovia batérií aj samotné automobilky veľmi detailne sledujú svoju uhlíkovú stopu, a preto hľadajú lokality, v ktorých je dostatok obnoviteľných zdrojov energie. "Vláda musí preto hľadať spôsoby, ako podporiť rozvoj a integráciu obnoviteľných zdrojov do nášho energetického mixu, či už zjednodušovaním povoľovacieho procesu, alebo zavedením legislatívnych a regulačných opatrení, ktoré uľahčia ich adopciu a rozšírenie," dodal Križanský.