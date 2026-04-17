SEVA: Výkon aj počet nabíjacích bodov pre elektromobily rastie
Okrem nabíjačiek je podľa asociácie dôležité, aby bolo nabíjanie jednoduché a bez zbytočných bariér.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Od roku 2020 sa počet verejných bodov na nabíjanie elektromobilov zvýšil približne štvornásobne, ich celkový výkon však vzrástol viac než sedemnásobne. Najvýraznejší posun nastal v segmente ultrarýchleho nabíjania, stúpa aj počet nabíjacích bodov mimo najväčších miest. Informovala o tom Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).
„Na mape už nepribúdajú len nové body, ale najmä výkonnejšie technológie. To je z pohľadu reálneho používania elektromobilov veľmi dôležité, pretože práve vyšší výkon rozhoduje o tom, či verejné nabíjanie funguje nielen ako doplnková služba, ale aj ako plnohodnotná súčasť komfortného cestovania. Dáta dnes ukazujú, že Slovensko sa v tomto smere posúva správnym smerom,“ uviedol dátový analytik SEVA Martin Jelenek.
V niektorých častiach Slovenska už rýchle nabíjanie dominuje. V okrese Zlaté Moravce tvorí 23 z 31 bodov rýchle a ultrarýchle DC nabíjanie (74,2 %), v okrese Zvolen je to 47 z 83 bodov, teda viac než polovica siete. „Ak má región vysoký podiel DC bodov, znamená to vyššiu pripravenosť na tranzit, služobné cesty aj intenzívnejšie každodenné využitie. To je z pohľadu ďalšieho rozvoja trhu veľmi dôležitý signál,“ priblížil riaditeľ SEVA Patrik Križanský.
Z pohľadu pomeru medzi počtom osobných batériových elektromobilov na cestách a počtom verejných nabíjacích bodov vychádza najlepšie Prešovský kraj. Na 2270 osobných batériových elektromobilov tam pripadá 388 verejných nabíjacích bodov, teda 5,85 elektromobilu na jeden bod. Pre porovnanie, celoslovenský priemer je 8,64 elektromobilu na jeden verejný bod. Na opačnom konci spektra sa nachádza Bratislavský kraj, kde vysoký počet elektromobilov vytvára najväčší tlak na infraštruktúru - na 9660 osobných elektrických áut tu pripadá 803 verejných nabíjacích bodov, teda približne 12 elektromobilov na jeden bod.
Veľa verejných nabíjačiek v okrese Martin (94 nabíjacích bodov a 41 lokalít na 385 elektromobilov, teda 3,9 elektromobilov na jeden nabíjací bod), v Dolnom Kubíne (3,1 vozidla na jeden bod), Poprade (3,4 vozidla na jeden bod) a vo Zvolene (3,9 elektromobilu na jeden bod). „Dáta tak ukazujú, že kvalitná verejná nabíjacia sieť nevzniká len tam, kde je dnes najväčší počet elektromobilov, ale aj v tranzitných, turistických a regionálnych centrách, ktoré sa na ďalší rast trhu pripravujú v predstihu,“ uviedla SEVA.
Okrem nabíjačiek je podľa asociácie dôležité, aby bolo nabíjanie jednoduché a bez zbytočných bariér. „To znamená dostupnosť 24 hodín denne, možnosť ad hoc nabíjania, ale aj zrozumiteľné a pohodlné spôsoby platby,“ konštatoval Križanský. Z databázy nabíjačiek vyplýva, že takmer 85 % verejných lokalít funguje v režime 24/7 a približne 84 % umožňuje jednorazové ad hoc nabíjanie bez potreby registrácie. To zvyšuje dostupnosť služby aj pre ľudí, ktorí konkrétnu sieť nevyužívajú pravidelne.
Ku koncu 1. štvrťroka 2026 bolo na Slovensku evidovaných 3136 verejných nabíjacích bodov v 1219 lokalitách. Celkový výkon verejnej infraštruktúry dosiahol 206,6 megawattu.
