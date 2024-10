Výstavba verejných nabíjacích staníc pre elektromobily sa spomalila

Bratislava 15. októbra (TASR) - Počet verejných nabíjacích bodov ku koncu septembra dosiahol 2223 konektorov na 884 lokalitách. Celkový inštalovaný výkon vzrástol na 107.562 kilowattov (kW). Napriek tomu sa ich výstavba pre nízky počet elektromobilov mierne spomalila. Informovala o tom v utorok Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).



"Operátori nemajú dôvod vo veľkom stavať ďalšie verejné nabíjacie stanice, pokým sa zásadnejšie nezvýši využívanie tých, ktoré sú už v prevádzke. A to sa nestane, kým viac firiem a jednotlivcov nepresadne zo 'spaľovákov' do energeticky efektívnych, bezpečných a bezemisných elektromobilov," uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský s tým, že spomalenie zaznamenané v poslednom kvartáli veľmi pravdepodobne súvisí aj s prípravami na budovanie nových staníc z plánu obnovy.



Obidve výzvy, spolu v objeme viac ako 16 miliónov eur, sú podľa neho vo fáze, keď by sa mohla začať výstavba prvých verejných staníc z týchto zdrojov. Zároveň sa začala aktívna príprava lokalít na prevádzku rýchlonabíjacích parkov na diaľniciach. Slovensko sa zaviazalo, že ich vybuduje do polovice roka 2026. S výstavbou sú však podľa SEVA spojené investície do posilnenia distribučných sústav vo vybraných lokalitách.



Slovensko sa okrem toho prvýkrát objavilo v pravidelnom hodnotení pripravenosti jednotlivých krajín na prechod k elektromobilite, a to v indexe eReadiness od globálnej poradenskej spoločnosti PwC. S celkovým hodnotením na úrovni 1,8 bodu tuzemsko skončilo na predposlednom mieste spomedzi všetkých skúmaných krajín a v rámci Európy posledné.



Dôvodom je podľa SEVA najmä nízke hodnotenie existujúcej infraštruktúry a vládnych stimulov pre elektromobilitu. Slovensko by však v indexe mohlo dosiahnuť lepšie výsledky už v budúcom roku. Vláda a parlament totiž prijali opatrenie, vďaka ktorému bude podľa SEVA využívanie elektromobilov vo firmách výhodnejšie pre zamestnancov aj zamestnávateľov



"Už len takýto malý zásah do daňových predpisov môže rozvoju elektromobility priniesť silný impulz. Okrem toho boli tiež parlamentom schválené ďalšie opatrenia zamerané na jednoduchšie zúčtovanie nabíjania služobných vozidiel na domácich nabíjačkách zamestnancov," uzavrel Križanský.