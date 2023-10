Severná Európa posilní spoluprácu na ochrane kritickej infraštruktúry

Visby 13. októbra (TASR) - Desať severoeurópskych krajín sa dohodlo na spolupráci pri posilnení ochrany svojej kritickej infraštruktúry po poškodení fínskeho plynovodu. Oznámil to v piatok švédsky premiér Ulf Kristersson. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Kristersson po stretnutí vedúcich predstaviteľov desiatky členských krajín Spoločných expedičných síl (JEF) na švédskom ostrove Gotland v Baltickom mori povedal, že poškodenie a únik na plynovode Balticconnector "ukazuje, aká dôležitá je bezpečnosť kritickej infraštruktúry".



Príčina úniku na plynovode Balticconnector z Estónska do Fínska zatiaľ nie je známa. Poškodený bol aj podvodný telekomunikačný kábel, ktorý spája obe krajiny. Fínsko a Estónsko spolupracujú na prebiehajúcom vyšetrovaní.



Pred rokom séria podvodných výbuchov poškodila plynovody Nord Stream 1 a 2, ktoré prepravovali zemný plyn z Ruska do západnej Európy. Došlo k tomu v čase veľkého geopolitického napätia v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, keď Moskva prerušila dodávky plynu do Európy.



Fínski predstavitelia informovali, že Balticconnector bude teraz päť mesiacov zatvorený pre opravy netesnosti, ktorú pravdepodobne spôsobila "vonkajšia" aktivita.



Balticconnector je jediným potrubím na dovoz plynu do Fínska okrem LNG, odkedy bol ruský dovoz zastavený v máji 2022.



"Teraz sme poverili našich ministrov obrany JEF, aby prediskutovali ďalšiu ochranu kritickej infraštruktúry, najmä pod vodou, ktorá je dôležitá pre všetky naše krajiny," povedal Kristersson novinárom.



"Na morskom dne je množstvo káblov, potrubí a infraštruktúry, ktoré sú absolútne zásadné pre dátovú prevádzku a všetko, čo je riadené digitálne," povedal a dodal, že ich zraniteľnosť je v súčasnosti oveľa väčšia.



JEF je koalícia desiatich štátov zameraných na bezpečnosť v severnej Európe - Británie, Dánska, Fínska, Estónska, Islandu, Lotyšska, Litvy, Holandska, Švédska a Nórska.