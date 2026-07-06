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Severomorská ropná zmes Brent v pondelok mierne zlacnela
Produkcia ropy v štátoch OPEC v júni medzimesačne vzrástla o 3,3 milióna barelov denne na 19,43 milióna barelov denne, čím sa zotavila z najnižšej úrovne za viac ako dve desaťročia.
Autor TASR
Singapur 6. júla (TASR) - Cena severomorskej ropy Brent v pondelok ráno mierne klesla a americká ľahká ropa WTI v podstate stagnovala po tom, ako sa skupina ropných štátov združená v karteli OPEC+ dohodla na ďalšom zvýšení ťažby od augusta. Export ropy cez Hormuzský prieliv sa pritom zotavuje, čo potenciálne môže zvýšiť globálne dodávky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.04 h SELČ 71,97 USD (62,87 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 15 centov (0,21 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 68,70 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o jeden cent, čiže o 0,01 %.
Po predĺženom víkende v USA obchodníci vyčkávajú, aké budú vzťahy medzi USA a Iránom tento týždeň, povedal hlavný trhový analytik spoločnosti KCM Trade Tim Waterer. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu a jej spojenci vrátane Ruska sa v nedeľu (5. 7.) dohodli na ďalšom zvýšení produkčných kvót o 188.000 barelov denne od augusta po podobných dohodách o zvýšení od júna a júla.
Produkcia ropy v štátoch OPEC v júni medzimesačne vzrástla o 3,3 milióna barelov denne na 19,43 milióna barelov denne, čím sa zotavila z najnižšej úrovne za viac ako dve desaťročia. Ukázal to prieskum agentúry Reuters. Export ropy z krajín Perzského zálivu v júni oproti máju stúpol o viac ako tri milióny barelov a prekročil úroveň desať miliónov barelov denne. V porovnaní s predvojnovým vývozom však bol stále o 40 % nižší.
(1 EUR = 1,1448 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.04 h SELČ 71,97 USD (62,87 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 15 centov (0,21 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 68,70 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to bol rast o jeden cent, čiže o 0,01 %.
Po predĺženom víkende v USA obchodníci vyčkávajú, aké budú vzťahy medzi USA a Iránom tento týždeň, povedal hlavný trhový analytik spoločnosti KCM Trade Tim Waterer. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu a jej spojenci vrátane Ruska sa v nedeľu (5. 7.) dohodli na ďalšom zvýšení produkčných kvót o 188.000 barelov denne od augusta po podobných dohodách o zvýšení od júna a júla.
Produkcia ropy v štátoch OPEC v júni medzimesačne vzrástla o 3,3 milióna barelov denne na 19,43 milióna barelov denne, čím sa zotavila z najnižšej úrovne za viac ako dve desaťročia. Ukázal to prieskum agentúry Reuters. Export ropy z krajín Perzského zálivu v júni oproti máju stúpol o viac ako tri milióny barelov a prekročil úroveň desať miliónov barelov denne. V porovnaní s predvojnovým vývozom však bol stále o 40 % nižší.
(1 EUR = 1,1448 USD)