Severozápadná Európa sa pripravuje na mrazivé počasie

Amsterdam 6. januára (TASR) - Mrazivé počasie v severozápadnej Európe tento týždeň vytvára ďalší tlak na zásoby plynu v regióne. No zároveň na juhu a východe Európy sa očakáva nezvyčajne teplé počasie. TASR správu prevzala z agentúry Bloomberg.



Sever Spojeného kráľovstva čelí v pondelok výstrahám pred snehom a poľadovicou, pričom po väčšinu týždňa sa očakávajú mrazivé teploty.



Mrazivé počasie sa od stredy (8. 1.) rozšíri do Francúzska a Nemecka, čo zvýši dopyt po vykurovaní v čase, keď sa zásobníky plynu v Európe vyčerpávajú najrýchlejším tempom od roku 2018.



Podľa Maxar Technologies varovanie (žltá výstraha) pred snehom a ľadom platí aj pre časti Nórska, kde sa očakáva pokles teplôt na -13,5 stupňa Celzia, ako aj pre časť švajčiarskych Álp, taliansky Piemont a údolie Aosta.



Chladné počasie nezasiahne celú Európu. Na Pyrenejskom polostrove bude teplejšie, ako je sezónny priemer, a na Balkáne má byť podľa Maxar teplota až 10 stupňov Celzia nad priemerom.



Medzitým cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou vo februári v pondelok na burze TTF v Amsterdame do 11.36 h SEČ klesla o 1,04 eura na 48,57 eura za megawatthodinu, keďže napriek rastúcemu dopytu sa neočakáva žiadny bezprostredný nedostatok ponuky.



Chladné počasie však stlačilo zásoby plynu v Európe na niečo málo cez 70 % v porovnaní s 86 % pred rokom. Toto rýchle čerpanie je spôsobené zvýšenou potrebou plynu na vykurovanie a môže ohroziť snahy o budovanie zásob na budúcu zimu.



Zásoby plynu v Európe už klesli o 25 percentuálnych bodov zo svojho maxima, čo je najstrmší pokles od roku 2018.



Závislosť Európy od dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG), ktoré nahradia ruské toky plynovodom, zvyšuje riziko výkyvov cien, pričom neplánované výpadky, ako je zatvorenie závodu LNG v Nórsku v Hammerfeste, zhoršujú ich kolísanie.