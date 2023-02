Sewing: Ďalšie zvýšenie úrokov zo strany ECB je absolútne nevyhnutné

Frankfurt nad Mohanom 12. februára (TASR) - Ak chce eurozóna dostať infláciu pod kontrolu, je ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) "absolútne" nevyhnutné, povedal šéf nemeckej banky Deutsche Bank Christian Sewing. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá zverejnila vyjadrenia Sewinga pre nedeľník Welt am Sonntag.



"Inflačné riziká sú stále vysoké. Náklady na energie môžu kedykoľvek opäť vzrásť a aj nástup ekonomickej aktivity v Číne (po ukončení prísnych protipandemických opatrení) môže potlačiť ceny dočasne nahor," povedal Sewing.



ECB koncom minulého týždňa zvýšila hlavné úrokové sadzby o 50 bázických bodov. Základnú úrokovú sadzbu zvýšila na 3 % a depozitnú sadzbu na 2,5 %. K zvýšeniu sadzieb pristúpila piaty raz po sebe a aj na ostatnom zasadnutí uviedla, že by tak mohla urobiť aj na zasadnutí 16. marca.



Zvyšovanie úrokových sadzieb zdražuje úvery, od čoho si ECB sľubuje oslabenie dopytu a zmiernenie inflácie. Tú plánuje dostať na 2 %, čo je úroveň stanoveného inflačného cieľa.



V januári dosiahla medziročná inflácia v eurozóne 8,5 % a aj keď sa v porovnaní s vývojom v decembri zmiernila, stále je vzhľadom na inflačný cieľ vysoká. Na druhej strane, ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb môže viesť k odkladaniu investícií a oslabeniu hospodárskeho rastu. Vyššie úrokové sadzby sú okrem toho záťažou aj pre vysoko zadlžené ekonomiky eurozóny, ako je napríklad Taliansko.



Na to poukázal aj guvernér talianskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Ignazio Visco. Ako uviedla agentúra Reuters, Visco cez víkend uviedol, že práve vzhľadom na vysoké dlhy štátov a firiem by ECB nemala hnať úrokové sadzby príliš vysoko. Zároveň dodal, že nie je presvedčený, že s cieľom zmierniť infláciu musia štáty skĺznuť do recesie.



Sewing má však iný názor. "Dôsledky pokračujúcej vysokej inflácie sú omnoho vážnejšie než vyššie náklady na obsluhu dlhu pre niektoré štáty. Samozrejme, že aj tento faktor musíme mať na pamäti, avšak vysoká úroveň dlhu by nemala ECB zabrániť v realizácii potrebných krokov," povedal šéf najväčšej nemeckej banky pre Welt am Sonntag. Upozornil, že ak inflácia bude dlhodobo na vysokej úrovni, súkromná spotreba sa skôr či neskôr prudko prepadne. "A to podľa mňa predstavuje v súčasnosti najväčšie riziko pre nemeckú ekonomiku," dodal Sewing s tým, že je stále optimista a verí, že takémuto scenáru sa dokážu vyhnúť.