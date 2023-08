Seyfor: IT technológie môžu priniesť rast obratu od 20 do 40 %

Bratislava 17. augusta (TASR) - Segment e-commerce po predošlom období stagnácie v roku 2023 rastie. Na Slovensku je aktívnych približne 20.000 e-shopov. IT spoločnosť Seyfor upozornila, že e-commerce bude naďalej dynamicky sa rozvíjajúcim segmentom, na ktorý by obchodníci mali reflektovať automatizovaním procesov a smart prvkov. V praxi to obchodníkom môže priniesť rast obratu od 20 do 40 percent.



Výkonný riaditeľ spoločnosti Seyfor pre oblasť stredne veľkých podnikov Martin Kudrna uviedol, že internet obchodníkom prináša nespočetné možnosti rozvoja a podpory ich online podnikania. "Už z logiky veci je zrejmé, že udržať krok s takouto dynamickou a špecifickou obchodnou činnosťou iba za pomoci ľudského kapitálu nie je z pohľadu firmy udržateľné. Je potrebné zvážiť úlohu technológií a nebáť sa automatizovať e-commerce procesy prostredníctvom smart funkcií ERP systémov," dodal.



Benefitov implementácie plánovania podnikových zdrojov (ERP) do e-shopu je podľa Kundrnu veľa. "ERP systémy integrované do e-shopu zaisťujú rýchly prenos veľmi komplexných informácií o potrebách zákazníkov. Pomáhajú automatizovať procesy v tíme, ktorý sa o e-shop a zákazníkov stará. Vďaka dátam v reálnom čase môžu vlastníci e-shopov ekonomickejšie plánovať či už výrobu, dodávky alebo skladové zásoby. Vďaka nim majú tiež k dispozícii lepšie finančné analýzy. Nehovoriac o tom, že automatizované činnosti zvyšujú produktivitu a na konci dňa zisk," priblížil.



ERP systém znamená aj to, že všetky informácie, kategorizáciu a filtrovanie predávaných produktov obchodník spravuje z jedného miesta, a to v centrálnej online databáze. Tieto smart systémy umožňujú veľmi jednoducho pracovať aj s cenami produktov. "Ak chcete upraviť cenu produktov na priaznivejšiu oproti konkurencii, z ERP systému viete dostať dáta o tom, čo vás napríklad stojí výroba alebo nákup, akú máte aktuálnu maržu a o koľko môžete cenu znížiť, prípadne zvýšiť," doplnil Kudrna.



Vďaka personalizácii služieb a automatizácii procesov môžu e-shopy poskytovať rýchlejšie a efektívnejšie služby, čo podľa Seyforu vedie k zvýšeniu lojality zákazníkov a opakovaných nákupov.



"Nástroje a funkcie systémov ERP, ako sú analýzy dát, integrácia spoločne so CRM systémami alebo automatizované marketingové kampane, pomáhajú e-shopom lepšie porozumieť svojim zákazníkom, personalizovať ponuky a komunikáciu a zlepšiť tak celkovú zákaznícku skúsenosť. To následne pomáha udržať existujúcich zákazníkov a znižuje náklady na získavanie nových zákazníkov," uzavrel Kudrna.