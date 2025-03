Seyfor: Tržby živnostníkov stúpli za sedem rokov o vyše 35 %

Bratislava 13. marca (TASR) - Tržby živnostníkov a malých firiem na Slovensku vzrástli v posledných siedmich rokoch o vyše 35 %. Vlani si pripísali medziročný nárast o šesť percent s priemernou fakturovanou sumou 2958 eur. Vyplýva to z údajov fakturačného systému iDoklad, ktorý prevádzkuje IT spoločnosť Seyfor.



V roku 2018 podľa spoločnosti fakturovali slovenskí podnikatelia mesačne v priemere 2191 eur, v roku 2020 to bolo už 2374 eur, čo je len o pol percenta menej než rok predtým. "Napriek tomu, že covidové roky negatívne zasiahli mnohých živnostníkov a malé firmy, zároveň priniesli množstvo nových podnikateľských príležitostí a väčšina podnikateľov sa novým podmienkam dokázala prispôsobiť," uviedol riaditeľ divízie malého biznisu a člen predstavenstva spoločnosti Tomáš Loukota.



Doplnil, že zatiaľ čo v roku 2018 podnikatelia na Slovensku fakturujúci v systéme iDoklad vystavili mesačne v priemere 7,1 faktúry, vlani to bolo približne 5,8. Mierny pokles je viditeľný aj pri počte zákazníkov, keďže v roku 2018 Slováci fakturovali mesačne priemerne 5,23 subjektu, pričom vlani klesol tento počet na 4,25. Loukota zhodnotil, že trh sa počas posledných rokov ustálil a mnohí živnostníci získavajú dlhodobých a stálych klientov.



V porovnaní s českými podnikateľmi, ktorí si vedú agendu v systéme iDoklad a ktorým vzrástli medzi rokmi 2018 až 2024 tržby o takmer 44 %, to bolo na Slovensku viac než 35 %. "Slováci sa v posledných rokoch prispôsobujú nástupu moderných technológií a uvedomujú si, že taká vec, akou je takmer okamžité vystavenie faktúr s pomocou fakturačného systému s možnosťou živého náhľadu na údaje, množstvom automatizovaných funkcií, ako napríklad hlásenie splatnosti vďaka spárovaniu s bankou alebo automatizovaná príprava podkladov pre úrady, im uľahčuje prácu a eliminuje chyby, ktoré môžu spôsobiť vážne komplikácie," dodal Loukota.