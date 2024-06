Sezónne autobusy jazdia z Bratislavy už aj na chorvátsky ostrov Krk

Bratislava 20. júna (TASR) - Sezónne autobusy do Chorvátska už jazdia z Bratislavy aj na ostrov Krk. Nové letné spoje spustil dopravca FlixBus vo štvrtok. Priamou linkou z Bratislavy sa tak možno dostať do mesta Krk a letoviska Baška. Autobusy budú jazdiť denne až do 4. septembra. Informoval o tom hovorca FlixBus Tomáš Beránek.



"Cestovné lístky do Chorvátska je možné na stránkach FlixBusu kúpiť aj na poslednú chvíľu na väčšinu spojov, spravidla vypredané bývajú víkendové spoje. Veľkou výhodou nočných spojov je, že sa ráno prebudíte odpočinutí v cieľovej destinácii a ušetríte deň dovolenky, ktorý by ste inak strávili na ceste," uviedol Beránek.



Priama autobusová linka na ostrov Krk štartuje v poľskej Varšave, odchod z Bratislavy má naplánovaný vždy o 22.00 h. Cena jednosmerného lístka z Bratislavy na ostrov Krk sa začína na sume 39,95 eura.



Z Bratislavy i ďalších slovenských miest sa možno autobusom od polovice mája dostať aj do chorvátskej Puly. Aktuálne už je táto linka až do 8. septembra v prevádzke denne. Priama linka spája aj Bratislavu a Dubrovník, od piatka 21. júna do 8. septembra bude premávať denne.



Do Chorvátska sa možno dostať aj vlakom či lietadlom. Vlaky z Bratislavy do Splitu jazdia od mája do októbra trikrát do týždňa. Vyrážajú z bratislavského Nového Mesta a do Rakúska idú cez Petržalku. Pre uzáveru trate cez Marchegg sa autovozne pripájajú až vo Viedni. Letecky sa slovenskí dovolenkári dostanú z Bratislavy a Košíc na chorvátsky ostrov Brač.