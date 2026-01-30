< sekcia Ekonomika
Sezónne upravená nemecká nezamestnanosť v januári zostala na 6,3 %
Počet nezamestnaných v Nemecku v januári podľa sezónne upravených údajov zostal na úrovni 2,98 milióna.
Autor TASR
Berlín 30. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Nemecku podľa sezónne upravených údajov sa v januári 2026 udržala na úrovni 6,3 %. Naznačuje to pomalé a nerovnomerné oživovanie najväčšieho európskeho trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Riaditeľka Spolkového úradu práce Andrea Nahlesová uviedla, že trhu práce naďalej chýba ekonomická dynamika, pričom zamestnanosť prevažne stagnuje a dopyt po nových pracovníkoch zostáva utlmený. Zotavovanie sa nemeckej ekonomiky po dvoch rokoch poklesu je totiž krehké. Negatívne na trh práce vplývajú aj vonkajšie faktory. Napríklad americké clá brzdia export aj širší priemyselný sektor.
Počet nezamestnaných v Nemecku v januári podľa sezónne upravených údajov zostal na úrovni 2,98 milióna. Analytici odhadovali, že sa zvýši o 4000. Podľa neupravených údajov však počet ľudí bez práce stúpol o 176.600 na 3,08 milióna, čo predstavuje najvyššiu úroveň takmer za 12 rokov.
Riaditeľka Spolkového úradu práce Andrea Nahlesová uviedla, že trhu práce naďalej chýba ekonomická dynamika, pričom zamestnanosť prevažne stagnuje a dopyt po nových pracovníkoch zostáva utlmený. Zotavovanie sa nemeckej ekonomiky po dvoch rokoch poklesu je totiž krehké. Negatívne na trh práce vplývajú aj vonkajšie faktory. Napríklad americké clá brzdia export aj širší priemyselný sektor.
Počet nezamestnaných v Nemecku v januári podľa sezónne upravených údajov zostal na úrovni 2,98 milióna. Analytici odhadovali, že sa zvýši o 4000. Podľa neupravených údajov však počet ľudí bez práce stúpol o 176.600 na 3,08 milióna, čo predstavuje najvyššiu úroveň takmer za 12 rokov.