Sezónnu prácu môžu komplikovať protipandemické opatrenia

Bratislava 29. apríla (TASR) – Blížia sa letné mesiace, s ktorými je spojené i sezónne zamestnávanie pre mnoho firiem na Slovensku, ako aj hľadanie si privyrobenia v lete. Tohtoročné sezónne práce však môžu komplikovať protipandemické opatrenia súvisiace s prekročením hraníc pre potenciálnych sezónnych zamestnancov zo zahraničia. Upozorňujú na to právnici zo spoločnosti Ružička and Partners.



Ako spresnili právnici, podľa aktuálnej vyhlášky je možné sezónne zamestnávať ľudí v oblastiach poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu, priemyselnej výroby, stavebníctva a ubytovacích a stravovacích služieb. Kým pri sezónnom zamestnávaní cudzincov z krajín EÚ to ide bez zvýšenej administratívnej záťaže, pri zamestnancoch z tretích krajín je to možné len na základe platného povolenia na zamestnanie, ktoré udelia úrady najviac na 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.



Pri potenciálnom sezónnom zamestnávaní ľudí zo zahraničia však právnici radia byť obozretným vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia, ktoré sa môžu meniť aj zo dňa na deň. Momentálne platí (až na niekoľko výnimiek, pri ktorých pri vstupe stačí test a následne ďalšie otestovanie sa na Slovensku), že všetky osoby, ktoré za posledné dva týždne navštívili akúkoľvek krajinu mimo Slovenska, sa musia podrobiť povinnej izolácii v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Tieto osoby musia miesto karantény nahlásiť svojmu všeobecnému lekárovi. Sezónny zamestnanec však nebude mať na Slovensku uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, a teda má sa obrátiť na lekára samosprávneho kraja.



Karanténa sezónnym zamestnancom, prišelcom zo zahraničia, sa končí najskôr získaním negatívneho výsledku PCR testu na ochorenie COVID-19. "Z tohto dôvodu treba počítať s istým omeškaním medzi časom príchodu zamestnanca na naše územie a jeho možným nástupom do práce," upozornili právnici.



Zdôraznili tiež, že aj sezónni zamestnanci zo zahraničia musia mať pri sebe negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako sedem, 14 alebo 21 dní, podľa toho, v akom okrese sa nachádzajú.