ŠFRB mení spôsob výstavby dostupného nájomného bývania
Na konferencii v Banskej Bystrici predstavil nový prístup, v ktorom systém slúži klientovi.
Autor TASR
Bratislava/Banská Bystrica 4. februára (TASR) - Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) mení spôsob výstavby dostupného nájomného bývania. Na konferencii v Banskej Bystrici predstavil nový prístup, v ktorom systém slúži klientovi, digitalizácia zrýchľuje rozhodovanie a spolupráca s mestami a obcami vytvára reálne riešenia aj pre mladé rodiny a regióny. Ako v stredu informoval ŠFRB, jeho prioritným cieľom je, aby výstavba nájomných bytov na Slovensku výrazne expandovala. Nájomné bývanie podľa fondu nie je len stavebná téma, ale otázka kvality života.
„Našou ambíciou je, aby systém slúžil človeku, nie aby sa človek musel prispôsobovať systému. Preto hovoríme jasne, riešenie je cieľom, ktoré otvorí dvere nájomného bytu každej rodine, ktorá potrebuje bývať,“ uviedol generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.
ŠFRB sa hlási k iniciatíve vlády SR podporovať výstavbu nájomných bytov v samosprávach. Práve mestá a obce sú miestom, kde môže vzniknúť stabilné a dostupné bývanie najmä pre mladé rodiny, učiteľov či zdravotníkov.
„Mladé rodiny si zaslúžia viac než len sľuby. Potrebujú reálnu možnosť začať svoj život v dostupnom bývaní. ŠFRB je pripravený byť silným partnerom obcí a miest, finančne, odborne aj metodicky,“ povedal zástupca generálneho riaditeľa ŠFRB Branislav Časnocha. Podľa neho konferencia je dôkazom, že nechcú len nastavovať pravidlá, ale pomáhať ich napĺňať v praxi.
Dôležitou témou konferencie bolo zjednotenie postupov a odstránenie najčastejších chýb pri podávaní žiadostí o výhodné úvery zo ŠFRB. Cieľom je, aby klient bez ohľadu na to, kde na Slovensku žiadosť podáva, dostal rovnako kvalitnú, odbornú a zrozumiteľnú službu. ŠFRB v tomto roku očakáva vysoký počet žiadostí, a preto posilňuje podporu úradov školeniami, metodickou pomocou a modernými digitálnymi nástrojmi. Elektronický systém ŠFRB, klientsky portál, online kalkulačky či v dohľadnej dobe AI chatbot sú podľa fondu dôkazom, že prechádza od papiera k efektívnym riešeniam 21. storočia.
Súčasťou odborného programu boli aj aktuálne legislatívne zmeny. Od 1. januára 2026 vstúpili do platnosti nové limity pri obnove bytových domov a cieľom ŠFRB je, aby boli pracovníci okresných a mestských úradov na tieto zmeny plne pripravení.
