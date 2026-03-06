< sekcia Ekonomika
ŠFRB v roku 2025 podporil bývanie úvermi za takmer 380 miliónov eur
To predstavuje medziročný nárast o viac ako 24 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 6. marca (TASR) - Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v roku 2025 priznal úvery na bývanie vo výške 377,85 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 24 miliónov eur. Podpora smerovala do projektov zahŕňajúcich vyše 28.000 bytových jednotiek a lôžok. Ako v piatok informoval ŠFRB, v minulom roku opätovne potvrdil svoju kľúčovú úlohu v oblasti podpory bývania.
„Našou prioritou je dlhodobo stáť pri ľuďoch, samosprávach a právnických osobách, všetkých tých, ktorí potrebujú riešiť svoje bývanie. Čísla za rok 2025 potvrdzujú, že túto úlohu plníme zodpovedne a stabilne. Každé jedno euro, ktoré smeruje do podpory bývania, predstavuje konkrétnu pomoc pre rodiny, seniorov či mladých ľudí,“ uviedol generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.
Fond vlani fyzickým osobám priznal podporu vo výške 53,3 milióna eur, čo je o 3,3 milióna eur viac ako v roku 2024. „Teší nás, že dokážeme pomáhať aj jednotlivcom a rodinám, ktoré sa rozhodli riešiť svoje bývanie prostredníctvom nášho fondu. Stabilný rast podpory pre fyzické osoby je dôkazom dôvery pre náš účel podpory na ceste k vlastnému bývaniu,“ poznamenal šéf ŠFRB.
Podpora na obnovu bývania v roku 2025 dosiahla 258,4 milióna eur, teda o 30 miliónov eur viac ako rok predtým. Na obnovu financovanú z eurofondov bolo priznaných 166,2 milióna eur, čo je medziročne viac takmer o 64 miliónov eur. Podporených bolo 9002 bytových jednotiek a lôžok v rámci 285 projektov, pričom počet podporených bytov vzrástol o 2649 a projektov o 124.
Do zariadení sociálnych služieb fond vlani investoval skoro 19,5 milióna eur. V segmente nájomných bytov dosiahla celková priznaná podpora vyše 46 miliónov eur na 636 bytových jednotiek.
„Našou prioritou je dlhodobo stáť pri ľuďoch, samosprávach a právnických osobách, všetkých tých, ktorí potrebujú riešiť svoje bývanie. Čísla za rok 2025 potvrdzujú, že túto úlohu plníme zodpovedne a stabilne. Každé jedno euro, ktoré smeruje do podpory bývania, predstavuje konkrétnu pomoc pre rodiny, seniorov či mladých ľudí,“ uviedol generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.
Fond vlani fyzickým osobám priznal podporu vo výške 53,3 milióna eur, čo je o 3,3 milióna eur viac ako v roku 2024. „Teší nás, že dokážeme pomáhať aj jednotlivcom a rodinám, ktoré sa rozhodli riešiť svoje bývanie prostredníctvom nášho fondu. Stabilný rast podpory pre fyzické osoby je dôkazom dôvery pre náš účel podpory na ceste k vlastnému bývaniu,“ poznamenal šéf ŠFRB.
Podpora na obnovu bývania v roku 2025 dosiahla 258,4 milióna eur, teda o 30 miliónov eur viac ako rok predtým. Na obnovu financovanú z eurofondov bolo priznaných 166,2 milióna eur, čo je medziročne viac takmer o 64 miliónov eur. Podporených bolo 9002 bytových jednotiek a lôžok v rámci 285 projektov, pričom počet podporených bytov vzrástol o 2649 a projektov o 124.
Do zariadení sociálnych služieb fond vlani investoval skoro 19,5 milióna eur. V segmente nájomných bytov dosiahla celková priznaná podpora vyše 46 miliónov eur na 636 bytových jednotiek.