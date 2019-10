S. Gaborčáková predstavila desatoro na ochranu seniorov

Bratislava 22. októbra (TASR) - Na Slovensku nie je dostatočne zabezpečená ochrana seniorov a pomoc starším ľuďom. Zhodli sa na tom odborníci na konferencii v parlamente. Nezaradená poslankyňa Soňa Gaborčáková na nej predstavila desať opatrení na ochranu seniorov, ktoré by mali byť uvedené do praxe.



"Seniori sú významnou skupinou obyvateľstva, ktorá si zaslúži patričnú pozornosť. Pripravili sme odbornú konferenciu, ktorej hlavnou témou bolo zneužívanie a násilie na starších, je to nový fenomén v spoločnosti," uviedla na tlačovej konferencii Gaborčáková.



Podľa nej je potrebné prijať desať opatrení, ktoré by pomohli zamedziť zlému zaobchádzaniu so staršími. "Potrebné je pripraviť samostatný zákon a vytvoriť systém ochrany seniorov pred zlým zaobchádzaním, zneužívaním, zanedbávaním, násilím a diskrimináciou. Tiež je nutné pripraviť zmeny v zákone o dedičstve tak, aby sa predchádzalo násiliu v rodinách pre majetok," priblížila Gaborčáková. Okrem toho je podľa nej dôležité navrhnúť systém kontroly nad poskytovaním starostlivosti o starších, podporiť kontrolné mechanizmy, ktoré zabránia nedostatočnej starostlivosti o seniora v jeho domácom prostredí, zabezpečiť financovanie nonstop bezplatnej Senior linky, zabezpečiť jedno teplé jedlo denne pre seniorov s nízkym príjmom.



Nutné je podľa poslankyne podporiť aj ochranu seniorov žijúcich v domácom prostredí pomocou terénnych pracovníkov, vytvoriť sociálne služby zamerané na ochranu, prevenciu a udržanie psychického a duševného zdravia seniorov. Starším ľuďom by mohlo pomôcť aj vytvorenie systému na urgentné prijatie do sociálnych služieb, ako aj vytvorenie ombudsmana pre starších. Okrem toho by sa do národných programov mali zaradiť aktivity medzigeneračnej solidarity.



Prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová podotkla, že toto desatoro je potrebné prijať aj preto, že na Slovensku nie je zabezpečená pomoc a ochrana starších, najmä tých, ktorí sú osamelí. "Nie sú presné zákonné normy na to, aby ochrana starších ľudí bola poskytovaná. Najviac sú starší ľudia týraní pre dedičstvo. Myslíme si, že je dôležité, aby zákon zohľadňoval podmienky, ktoré sú v súčasnej spoločnosti," doplnila Gálisová.



Upozornila tiež na to, že veľakrát sú starší ľudia doma sami a nikto nekontroluje, akú majú pomoc, ako sa im poskytuje starostlivosť. "Často dochádza k týraniu a domácemu násiliu. Nejde pritom len o domácnosti, ale aj o sociálne a zdravotnícke zariadenia. Je dôležité, aby bola nezávislá kontrola, ktorá by kontrolovala, ako je seniorovi poskytovaná služba, či sú dodržiavané práva starších ľudí," dodala Gálisová.