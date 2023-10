S. Gaborčáková: Príspevok na bývanie by mal pomáhať viacerým občanom

Bratislava 18. októbra (TASR) - Vláde odborníkov sa nepodarilo dokončiť legislatívu v oblasti príspevku na bývanie. Mal by pomáhať viacerým občanom na Slovensku. V stredu sa tak po rokovaní vlády vyjadrila ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.



"Nebola možnosť ho legislatívne dokončiť tak, aby pomohol viacerým občanom na Slovensku. Jednorazové veci, ako napríklad inflačné pomoci, mal štát riešiť systematickou dávkou, napríklad príspevkom na bývanie," povedala.



Systematický nástroj by mal podľa nej pomáhať ľuďom. Novému ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny navrhuje riešiť situácie, keď ľudia nielen pre hmotnú núdzu, ale aj pre chorobu či vek stratia zamestnanie. Nemali by automaticky podľa Gaborčákovej prísť aj o bývanie. Návrh na zmeny príspevku na bývanie je pripravený v štyroch variantoch.